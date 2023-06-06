Продовольственные товары дешевеют, но, по словам экономиста, инфляция еще не преодолена

В годовом разрезе овощи подешевели на 22,3%, растительное масло - на 17,3%. Цена пшеницы снизилась на 21,4%, чечевицы - на 18,4%, подешевели и другие виды бакалейных товаров. В месячном разрезе также наблюдаются тенденции к снижению: растительное масло, например, подешевело на 4%, хлеб - примерно на 1,5%, сыр - почти на 2%.

Некоторые продукты, однако, подорожали: свинина - на 3,4%, сахарный песок - на 1,6%.

Несмотря на эту статистику, граждане пока не ощущают на себе положительного влияния снижения цен, говорят, что оно незначительно после повсеместной инфляции.

«Вообще дорого, очень дорого, по сравнению с прошлым годом, опять же очень дорого», - сказал один гражданин.

«Жизнь подорожала», - отметил другой.

Граждане отмечали, что не заметили снижения цен.

Мировые цены на продовольствие также снижаются в последние месяцы. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН отмечает, что цены упали более чем на 22% по сравнению с мартом 2022 года, именно тогда был зафиксирован самый высокий уровень продовольственной инфляции в мире.

Насколько происходящие на армянском рынке изменения сопоставимы с мировыми?

Так, растительное масло здесь за месяц подешевело на 4,1%, цены на растительное масло в мире снизились примерно на 10%. Цены на пшеницу в Армении снизились на 2,8%, в мире - на 3,5%. В мае молочные продукты в магазинах Армении подешевели на 1%, а в мире - почти на 4%.

Если в случае с подешевевшими продуктами темп снижения в Армении медленнее, то в случае с подорожавшими – обратная картина. Цены на сахарный песок и мясо здесь выросли на меньший процент, чем на мировом рынке.

По мнению экономиста Нарека Карапетяна, даже если бы в Армении были идеальные конкурентные условия и не было бы проблем с грузоперевозками, местный рынок не смог бы в той же пропорции отреагировать на происходящие в мире изменения, эти различия обычны.

«Этот процесс следует рассматривать в контексте замедления инфляции с середины 2022 года, а также в контексте последствий повышения обменного курса, снижения цен на сырьевые товары на мировом рынке и колебаний цен на сезонные овощи и фрукты. Наши импортеры не могут отреагировать на это сразу. В этом смысле колебания цен на розничном рынке всегда должны быть более ограниченными и умеренными, чем колебания цен на мировых рынках» - сказал он.

Несмотря на тенденцию к снижению, экономист подчеркивает, что пока рано говорить о том, что инфляция преодолена, рост цен в сфере услуг продолжается, риски сохраняются. «Тем не менее, инфляционное давление на спрос сохраняется, и я думаю, что это то самое обоснование, которое заставляет Центральный банк (ЦБ) не торопиться в плане смягчения своей политики», - отметил Карапетян.

По прогнозу ЦБ - структуры, контролирующей инфляцию, эта тенденция к снижению цен в ближайшее время сохранится. ЦБ также не спешит заявлять о том, что период резкой инфляции, начавшийся после вторжения России в Украину, закончился.