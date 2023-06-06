Готовит ли Баку очередную широкомасштабную операцию или преследует другую цель, периодически обвиняя армянские стороны в обстреле азербайджанских позиций? Военное ведомство Азербайджана уже более трех месяцев практически каждую неделю, а иногда и несколько раз в неделю распространяет сообщения подобного содержания, последнее – сегодня, о том, что вчера с ночи до рассвета армянская сторона обстреливала из огнестрельного оружия азербайджанские позиции, расположенные в Кельбаджаре. Военное ведомство Армении называет эти утверждения дезинформацией.

«Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы в ночь с 5-го на 6 июня подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части приграничной зоны, не соответствует действительности», - говорится в сообщении Минобороны РА.

Азербайджан также обвиняет Армию обороны Нагорного Карабаха в проведении фортификационных работ на ряде участков линии соприкосновения. Степанакерт также опроверг эти утверждения.

«Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, заявив о якобы сорванных ими фортификационных работах, проводимых Армией обороны в Аскеранском, Мартунинском и Карвачарском [Кельбаджарском] районах», - говорится в сообщении Армии обороны Нагорного Карабаха.

В оппозиции заявляют, что информационными атаками Баку пытается получить от Еревана больше уступок

Пока власти Армении говорят о возможности подписания мирного договора до конца года, в оппозиции заявляют, что информационными атаками, ведущимися параллельно с переговорным процессом, Баку пытается получить от Еревана больше уступок. Секретарь оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абраамян считает, что Баку также готовит почву для возможных военных действий.

«Тема взята немного широко, ее можно распространить и на Арцах [Нагорный Карабах – ред.], и на Армению, это могут быть локальные, а могут быть в определенной степени масштабные действия. Но факт в том, что Азербайджан осуществляет информационную подготовку, которая служит как шантаж и давление на власти Армении, с одной стороны, с целью полной реализации азербайджанской повестки, с другой стороны, с целью применения силы в случае невыполнения этих требований властями Армении», - сказал Абраамян.

Перед широкомасштабным наступлением в сентябре прошлого года азербайджанская сторона обвиняла армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а в апреле этого года перед установкой КПП на мосту Хакари утверждала, что из Армении в Нагорный Карабах перевозятся боеприпасы. После этого, уже в мае, обострилась обстановка на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы. В результате этой напряженности с армянской стороны два человека были убиты, восемь - ранены. Азербайджанская сторона, со своей стороны, сообщила о двух погибших и одном тяжело раненном.

Еще в начале весны премьер-министр Армении, касаясь сообщений Баку, заявил, что азербайджанская пропаганда создает информационный фон для широкомасштабного нападения и на местах видны тенденции напряженности.