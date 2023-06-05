Нет окончательной договоренности о том, по каким картам должна быть проведена делимитация - Арарат Мирзоян

Нет окончательной договоренности о том, по каким картам Армения и Азербайджан должны провести делимитацию границ, сегодня в парламенте заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, в то же время сообщив, что на последней встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кишиневе президент Азербайджана Ильхам Алиев, похоже, не был против карт 1975 года, хотя до этого всегда их отвергал.

По мнению специалистов, делимитация по этим картам предполагает также возвращение Азербайджану так называемых анклавов, в том числе Тигранашена. «По какой карте проводить делимитацию, договоренности нет. Также, насколько мне известно, во время последней дискуссии в Кишиневе президент Азербайджана не возражал против карты 1975 года. Речь идет о той карте, вокруг которой есть понимание и готовность продолжать работы с этой картой со стороны всего международного сообщества и Республики Армения», - сказал Мирзоян.

Делимитация должна основываться на тех картах, которые менее уязвимы с правовой точки зрения

Отвечая на замечание депутата оппозиционной фракции «Айастан» Гарника Даниеляна о том, что карты 70-х годов не отвечают интересам Армении и могут иметь катастрофические последствия, вместо этого можно было бы взять за основу более выгодные карты, например, карты 1926 года, Арарат Мирзоян сказал, что, по мнению Армении, признание территориальной целостности друг друга по картам 1975 года и проведение на этой основе работ по делимитации границы является приемлемым решением для Армении. По мнению главы МИД, основой для делимитации должны быть не карты, благоприятствующие той или иной стороне, а менее уязвимые с правовой точки зрения документы.

«Потому что в противном случае у всех сторон есть свои представления о выгодных им картах, в том числе с учетом того обстоятельства, что нынешний Азербайджан провозгласил себя правопреемником мусаватистского Азербайджана, который имел совершенно иные представления о своих границах. И там речь идет даже не о разнице в одно-два села. Основанием для делимитации могут стать документы, правовые основы которых неуязвимы. Предположим, карта, которая была принята компетентным органом в советский период и была ратифицирована обоими парламентами и т.д. и т.п. То есть, есть критерии. Повторюсь, я считаю, что если руководствоваться вариантом «это нам выгоднее, а это менее выгодно», то это приведет Республику Армения в поле, где мы получим все новые и новые уязвимости», - сказал Мирзоян.

«В проекте мирного договора нет упоминания об анклавах»

Говоря об анклавах, глава внешнеполитического ведомства Армении отметил, что правовая основа их происхождения еще нуждается в изучении. Этим вопросом должна заняться комиссия по делимитации. В то же время Арарат Мирзоян пояснил, что в 86 тысяч 600 квадратных километров Азербайджана входят и эти анклавы.

«В проекте мирного договора в данный момент нет упоминания о существующих анклавах. Есть другие утверждения о территориальной целостности, вокруг которых мы ведем переговоры, окончательной формулировки тоже нет. Озвученные 86,6 тысяч километров, по сути, да, включают эти анклавы. Но, повторяю, правовые основания не существуют, это должно быть изучено», - сказал он.

«Вопрос статуса Нагорного Карабаха не обсуждается»

Касаясь продолжающихся переговоров вокруг Нагорного Карабаха, Мирзоян подчеркнул, что власти Армении вопрос статуса Нагорного Карабаха не обсуждают, поскольку не получили от народа Нагорного Карабаха мандат на переговоры о его будущем.

«Мы не ведем переговоры о статусе и у нас нет таких амбиций, но для того, чтобы мир, если его будет возможно установить, был стабильным, долгосрочным, необходимо решить существующие проблемы. А эти проблемы есть. Никто в мире не может отрицать, что существует множество открытых вопросов, связанных с безопасностью и правами народа Нагорного Карабаха. Мы должны постараться обеспечить начало, механизм, платформу этого диалога», - сказал министр.

Депутат фракции «Айастан» Артур Хачатрян возразил, что, когда Армения заявляет о признании 86 тысяч 600 квадратных километров Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, этим она предопределяет статус Карабаха. «Разве вы получили от властей Республики Арцах [Нагорного Карабаха – ред.] полномочия на установление господства Азербайджана над Арцахом?» - сказал он.

На это Мирзоян ответил: «Если мне не изменяет память, господин Хачатрян, Республика Армения после провозглашения ее независимости всегда признавала территориальную целостность Азербайджана».

Упоминания о площади территорий двух стран в будущем договоре не будет

Арарату Мирзояну возразил другой оппозиционный депутат, член АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян: «Если, по вашему мнению, территориальную целостность Азербайджана мы всегда признавали, но как получилось, что ваше правительство несколько раз отправляло в Нагорно-Карабахскую Республику войска? Если, по вашему мнению, территориальная целостность всегда признавалась, то почему вы проводили митинг в Степанакерте и кричали “Арцах - это Армения и точка!”?»

Оппозиционный депутат также спросил: когда Армения признала территориальную целостность многих других стран, указала ли она в случае какой-либо страны, сколько квадратных километров этого государства она признала, что она делает сейчас в случае с Азербайджаном, в том случае, когда президент Азербайджана никогда публично не заявлял, что признает 29 тысяч 800 квадратных километров Армении?

Арарат Мирзоян ответил, что упоминания о площади территорий двух стран в будущем мирном договоре не будут. «29,8 тысяч квадратных километров в случае Армении и 86,6 тысяч квадратных километров в случае Азербайджана являются политическими заявлениями. Речь идет о том, что Армения не имеет территориальных претензий к Азербайджану, а Азербайджан не имеет территориальных претензий к Республике Армения в тех границах, которые существовали, когда две социалистические республики входили в состав Советского Союза. Я не думаю, что вы считаете, что мы должны включить или видеть включенным упоминание этих площадей в любой будущий договор об установлении отношений или другой правовой документ», - сказал глава МИД.

Министр иностранных дел Армении признал, что президент Азербайджана публично не заявлял, что признает 29,8 тысяч квадратных километров территории Армении. Арарат Мирзоян выразил надежду, что руководство Азербайджана в ближайшее время выступит с таким заявлением и признает территориальную целостность Армении.