Нет окончательной договоренности о том, по какой карте должна быть проведена делимитация - Арарат Мирзоян

«Мы не ведем переговоров о статусе Нагорного Карабаха», - заявил сегодня в парламенте министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Никто не может отрицать, что есть много открытых вопросов, связанных с безопасностью и правами народа Нагорного Карабаха, это доказывают блокада, незаконное блокирование Лачинского коридора, перебои с газом и электричеством. Эти вопросы должны обсуждаться и решаться не нами, а народом Нагорного Карабаха, выборными органами Нагорного Карабаха. Мы должны постараться обеспечить начало, механизм, платформу этого диалога», - сказал Мирзоян.

Нет окончательной договоренности о том, по какой карте должна быть проведена делимитация границы между Арменией и Азербайджаном, также заявил министр иностранных дел, в то же время подчеркнув, что для Армении приемлемо решение проблемы по карте 1975 года.

По словам Мирзояна, хотя вначале Баку всегда был против делимитации по карте 1975 года, но во время кишиневской встречи президент Азербайджана вроде бы не возражал, сказал, что не против.

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян вчера в эфире Общественного телевидения заявил, что в Кишиневе были достигнуты определенные успехи, по крайней мере, по части делимитации и карты 1975 года, хотя пока нельзя сказать, что этот вопрос уже решен.

На уточняющий вопрос, согласны ли стороны использовать карты 1975 года в качестве основы, Григорян ответил: «Это более сильная формулировка, чем были обсуждения, было бы идеально, если бы это было так, но мы еще не достигли этого уровня и будем продолжать переговоры, чтобы достичь этого».

Сегодня Баку выразил недовольство в связи с заявлением Григоряна, отметив, что между Баку и Ереваном не было договоренностей о делимитации азербайджано-армянской границы на основе конкретной карты.

Баку обвинил Григоряна «в попытке в очередной раз исказить суть ряда вопросов», подчеркнув, что «Ереван стремится уклониться от взятых на себя обязательств».

«В проекте мирного договора нет упоминания об анклавах»

Говоря о проблеме анклавов, глава внешнеполитического ведомства Армении заявил, что в проекте мирного договора нет упоминания об анклавах.

«Есть утверждения вокруг территориальной целостности, которые все еще обсуждаются», - сказал глава МИД Армении.

Сегодня Баку заявил, что, несмотря на письменные и устные договоренности, Армения не вывела полностью свои силы с азербайджанских территорий, а также продолжает под разными предлогами затягивать с возвращением Азербайджану восьми сел.

Баку предъявил в ООН требование, чтобы Армения вернула «восемь все еще оккупированных сел», в ответ Ереван отметил, что Азербайджан, в свою очередь, оккупировал армянские села. В интервью Радио Азатутюн, отвечая на вопрос о том, стоит ли на повестке дня вопрос об их обмене или возврате, премьер-министр Армении ответил, что, «если Азербайджан готов их вернуть, то мы готовы».

«У нас тоже есть оккупированные села, а село - это не только здание сельской администрации. Готов ли Азербайджан вернуть села Беркабер, Вазашен, Айгеовит, Паравакар? [Если готов], да, мы готовы. Но здесь есть другой вопрос: предположим, что армия Азербайджана или Армении стоит на этой линии и должна отойти от этой линии, мы с этим согласны в принципе, но если она отойдет, то где она должна встать? Это место, эта линия как определяется? Значит, там есть граница, а если есть граница, тогда давайте возьмем эту границу, и азербайджанские войска не должны быть по эту сторону линии границы, а армянские войска не должны быть по ту сторону линии границы», - сказал Никол Пашинян.

На парламентских выборах 2021 года Пашинян склонялся к сохранению нынешней ситуации: находящиеся под контролем Армении и Азербайджана территории остаются в таком же статусе.