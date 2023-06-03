В России заявили о прогрессе в переговорах по разблокировке транспортных коммуникаций Азербайджана и Армении

Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук по итогам заседания рабочей группы России, Азербайджана и Армении, которая прошла в пятницу в Москве под сопредседательством вице-премьеров стран, передает ТАСС.

«С удовлетворением констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. В частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх - Джульфа - Мегри – Горадиз», - указал Оверчук, слова которого приводятся в пятницу на сайте правительства РФ. «Заседание прошло в конструктивной атмосфере», - добавил он.

Результаты состоявшихся переговоров, как отметил зампредседателя правительства РФ, будут доложены лидерам трех стран. «Стороны договорились продолжить работу в рамках трехсторонней рабочей группы», - отметил Оверчук.