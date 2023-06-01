Ален Симонян исключает подписание мирного договора в случае признания площади Армении менее 29,8 тыс. кв. км

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян исключает заключение мирного договора в случае признания площади Армении менее 29, 8 тысяч квадратных километров.

Спикер парламента заявляет, что его не интересуют 86 тысяч квадратных километров территории Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах. Эти цифры интересны Симоняну лишь тем, что из них вытекают 29, 8 тыс. квадратных километров территории Армении.

«Исключено, что мирный договор будет заключен в случае признания площади менее 29 тысяч 800 квадратных километров», - сказал Симонян.

Вывод азербайджанских войск с территории Армении, как становится ясно из заявлений официальных лиц, Ереван не делает предусловием для заключения мирного договора. По словам Симоняна, после делимитации и демаркации границы должен произойти отвод войск с обеих сторон.

Какова гарантия того, что Азербайджан выведет свои войска после подписания договора?

«Мы тоже не покинем ту территорию, где сейчас стоят наши войска. Есть некоторые участки, которые находятся под контролем Армении, не так ли?» - подчеркнул спикер НС.

Для Армении принципиальным является вопрос прав и свобод армян Нагорного Карабаха, а также чтобы был гарант выполнения уже подписанного мирного договора, сказала Симонян, отвечая на вопрос о том, с какой повесткой Армения участвует в сегодняшних переговорах в Кишиневе.

«Если этот диалог [между Степанакертом и Баку - ред.] не состоится, проблема не будет решена даже с точки зрения Азербайджана, то есть другой вариант - геноцид, то есть, они просто должны совершить геноцид, я уверен, что мы не допустим, чтобы случилось подобное, Азербайджану просто не будет выгоден другой вариант. И власти Азербайджана должны понять, что этот вопрос для них гораздо важнее, чем для нас», - подчеркнул Ален Симонян.