Кишиневская пятисторонняя встреча, по предварительным данным, начнется в 16:30

Встреча лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Кишиневе с участием президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, по предварительным данным, начнется в 16:30 по ереванскому времени.