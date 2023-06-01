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Кишиневская пятисторонняя встреча, по предварительным данным, начнется в 16:30

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Встреча лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Кишиневе с участием президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, по предварительным данным, начнется в 16:30 по ереванскому времени.

Об этом Радио Азатутюн сообщили в правительстве Армении.

А примерно через час начнется Второй саммит Европейского политического сообщества. На саммит приглашены более четырех десятков европейских стран.

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