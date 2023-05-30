Мы не хотим власть, мы хотим смены власти – Мамиджанян

Как отметил Мамиджанян, они не торопятся, потому что «люди никогда больше не должны выходить на улицу и возвращаться домой с несбывшимися надеждами».

После заявления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что он готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, представитель Верховного органа Армянской Революционной Федерации «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что они начинают новую борьбу за отставку правительства.

На вопрос, будет ли РПА частью этой борьбы, ее представитель ответил так: «У меня нет сомнений в том, что сказал г-н Сагателян, и у меня нет предпочтений относительно соратников по борьбе за Родину, я готов стоять рядом с любым соратником в окопах».

Что касается разработки совместных действий, то, по словам Мамиджаняна, в последнее время идет много обсуждений, в том числе и с указанной политической силой. «Республиканская партия не хочет власти, мы хотим смены власти. В Ереване много площадей, много улиц, и чем более сетевой будет эта борьба, тем лучше. Если мы не принесем пользы остальным борющимся, то уж точно не причиним им вреда», - отметил представитель РПА.

На вопрос о том, будет ли РПА участвовать в предстоящих в сентябре муниципальных выборах в Ереване, Мамиджанян ответил так: «В Республиканской партии Армении пока нет даже обсуждений по этому вопросу. У нас есть гораздо более важные дела, которые предстоит сделать вместе».