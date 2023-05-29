Означают ли заявления Алиева отказ от брюссельских договоренностей? - Пашинян

По крайней мере, ряд заявлений, сделанных вчера президентом Азербайджана, непонятен. Я считаю, что здесь и Азербайджан, и международные партнеры должны как минимум пояснить, означает ли это отказ от достигнутых в Брюсселе договоренностей, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в парламенте в ходе обсуждения годового отчета об исполнении госбюджета за 2022 год.

Обращаясь к министру иностранных дел Арарату Мирзояну, премьер-министр подчеркнул, что ответ на этот вопрос необходимо получить от партнеров.

«Потому что, если это означает отказ, то есть, текст, который был озвучен, очень близок к этому, но я не хочу комментировать, необходимо внести дополнительные уточнения, чтобы мы могли также планировать свои дальнейшие действия», - заявил Пашинян.

Вчера в Лачине Алиев заявил, что после признания Арменией территориальной целостности Азербайджана серьезных препятствий для заключения мирного договора практически не осталось. В то же время он отметил, что «мирный договор должен основываться на международных условиях, должна быть открыта дорога на Нахичевань, и армянские войска должны уйти из Карабаха. Это наши условия».

Касаясь вопроса, возможно ли подписание Арменией и Азербайджаном мирного договора на пятисторонней встрече, которая ожидается в Молдове 1 июня, Пашинян ответил, что Армения пока не получила комментариев Азербайджана по предложениям армянской стороны.

«На данный момент нет согласованного проекта, который можно было бы подписать», - сказал Пашинян.