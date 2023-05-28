Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией может быть подписан в ближайшем будущем

Об этом в воскресенье заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения Лачинского района, подчеркнув, что это может произойти, «если Армения вновь не обманет и вновь не изменит свою позицию».

Как отметил Алиев, после того, как Армения уже признала территориальную целостность Азербайджана, для мирного договора фактически не осталось никаких серьезных препятствий, передает АПА.

«Если будет подписан, – очень хорошо, если не будет подписан – в любом случае, Азербайджанское государство не столкнется из-за этого с какой-либо проблемой, потому что именно мы - сильная сторона, мы обладаем сильной позицией за столом переговоров, у нас сильные позиции на границе. Даже без подписания мирного договора мы будем жить спокойно и в условиях безопасности», - подчеркнул президент Азербайджана.