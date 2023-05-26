Жительница Степанакерта рассказывает, что на азербайджанском КПП собирали и проверяли паспорта

На протяжении недель жительница Степанакерта Нарине Даниелян стучалась в различные двери, чтобы перевезти своего сына, у которого серьезные проблемы со здоровьем, в больницу Еревана. Наконец, несколько дней назад в сопровождении российских миротворцев они пересекли два азербайджанских КПП: недалеко от Шуши азербайджанские полицейские собрали и проверили паспорта, а на КПП, расположенном на мосту Хакари, на границе Армении и Карабаха, их заставили выйти из машины скорой помощи.

«До моста Хакари нас сопровождали русские, по другую сторону от моста Хакари сказали: не бойтесь, если что, мы здесь стоим. Как только мы достигли моста Хакари, они [азербайджанцы] подошли, открыли дверь, сказали взять все паспорта, мы все вышли, за исключением ребенка», - рассказала Даниелян.

Сын был в респираторе, он остался в машине, остальных проверили по всем правилам пограничного перехода, с допросом. «Как будто едешь в Россию… спрашивают: зачем едешь в Ереван, как будто мы не в Армении, едем в Армению, говорят: "цель въезда в Армению из Азербайджана?"», - рассказала женщина.

В трех машинах скорой помощи находились тяжелобольные, нуждающиеся в срочной доставке в больницу. По словам Нарине, если бы они не смогли сдержаться, сразу возник бы инцидент.

«Они явно задают этот вопрос, чтобы мы не выдержали», - сказала Даниелян.

Уже больше месяца, как Азербайджан установил на мосту КПП, через него проезжают российские миротворцы, а иногда и автомобили Красного Креста. Карабахцы, уже около 170 дней находящийся в блокаде, вчера услышали от президента Азербайджана, что «Азербайджан не блокировал коридора, а что касается дороги Лачин-Ханкенди [Лачин-Степанакерт], то она открыта. На границе Армении и Азербайджана, территориальную целостность которого Вы признаете, установлен погранично-пропускной пункт в соответствии со всеми международными нормами. Этот погранично-пропускной пункт находится в 20 метрах от поста российского миротворческого контингента. И на сегодняшний день жители Азербайджана армянской национальности, которые проживают в Карабахе, свободно перемещаются в сторону Армении».

На этом заседании Высшего Евразийского экономического совета, на котором Алиев присутствовал в качестве гостя, премьер-министр Армении несколько раз подчеркнул, что Лачинский коридор, который должен был находиться под контролем российских миротворцев, был незаконно заблокирован Азербайджаном.

«То, что там творится – прямое нарушение трехстороннего заявления. Армения не видит, что коридор открыт, как то утверждает лидер Азербайджана», - сказал Пашинян.

Президент Азербайджана говорит, что никаких препятствий нет, больные перевозятся на автомобилях Красного Креста, не уточняя, почему человек, нуждающийся в экстренной медицинской помощи, должен месяцами стоять в очереди и ждать, пока Международный комитет Красного Креста или российские миротворцы перевезут его в Армению через два азербайджанских контрольно-пропускных пункта.

«Нет, ни скорая помощь, ни другие транспортные средства не могут передвигаться без русских», - сказала жительница села Мец Шен.

Сирийская армянка Севан Манджикян, работающая в селе Мец Шен медсестрой, рассказала, что двум жителям села понадобилась медицинская помощь, они были перевезены в Степанакерт в сопровождении русских.

Четыре села Шушинского района Нагорного Карабаха, в том числе и село Мец Шен, находятся в двойной блокаде - между азербайджанцами на пересечении Шуши-Каринтак и азербайджанским КПП на мосту Хакари.