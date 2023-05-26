Экологи продолжают бить тревогу: Из-за пожара на мусорной свалке близ Еревана в воздухе циркулируют тяжелые металлы

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. Мэрия Еревана утверждает, что тушение пожара продолжается с привлечением дополнительных сил.

Начальник отдела информации аппарата мэрии Левон Сардарян сообщил Радио Азатутюн, что работы по тушению пожара, вероятно, завершатся в субботу, и пожар будет потушен.

«[Работы ведутся] при содействии спасательной службы МВД, а также частных компаний, к которым мэрия Еревана обратилась с просьбой вывозить земляной строительный мусор на полигон «Нубарашен». В целом на огонь было высыпано около 2 тысяч машин земли, то есть около 40 тысяч кубометров земли. И ожидается, что в субботу пожар будет полностью потушен», - подчеркнул Сардарян.

Согласно озвученным данным, сгорело 20 га мусорной свалки площадью более 50 га. По словам официальных лиц, данный пожар невозможно потушить водой, поскольку газ метан, скопившийся на свалке, горит изнутри. Между тем, серое облако не уходит уже несколько суток, представляя собой экологическую угрозу армянской столице, где и так существуют серьезные проблемы с загрязнением воздуха.

Эколог Инга Зарафян предупреждает: в воздухе циркулируют тяжелые металлы, и это опасно для здоровья. «Почему жителей не эвакуируют, почему не рассказывают людям, как защититься?» - вопрошает Зарафян.

«Появляются токсичные соединения, которые очень вредны для здоровья. Выделяется целый букет ядовитых веществ. В первую очередь надо следить за вредными веществами. Страдает наше здоровье, не говоря уже о здоровье тех людей, которые живут рядом с этой свалкой», - отметила эколог.

В то время как городские власти заявляют, что пожар, вероятно, будет полностью потушен к концу этой недели, эколог спрашивает: будет ли подсчитываться ущерб, нанесенный здоровью людей и интересовались ли соответствующие органы, чем дышали в эти дни жители окрестностей?