Во время 44-дневной войны прослушивались журналисты, правозащитники, чиновники МИД и ООН

Лаборатория безопасности Amnesty International и ряд других организаций сегодня опубликовали отчет, в котором говорится, что в период с октября 2020 года по декабрь 2022 года по меньшей мере 12 человек в Армении стали мишенью шпионских программ Pegasus. Участники расследования, которые также являются специалистами по информационной безопасности, предполагают, что причиной таких преследований мог стать нагорно-карабахский конфликт.

Это первое задокументированное доказательство использования шпионской программы Pegasus в войне.

«Фактически доказано, что есть такое кибероружие, компании, продающие шпионские программы, которые продают свои программы не для поимки преступников и террористов, а для слежки за журналистами, правозащитниками», - в беседе с Радио Азатутюн сказал эксперт по безопасности Артур Папян.

Папян участвовал в расследовании и отмечает, что это серьезнейшее нарушение международного гуманитарного права. По его мнению, власти Армении должны сделать конкретные выводы и предпринять действия.

Расследование началось после того, как Apple в ноябре разослала своим пользователям уведомления, предупреждая их, что они, возможно, стали мишенью спонсируемых государством шпионских программ. Одной из первых жертв стала тогдашний пресс-секретарь министра иностранных дел Анна Нагдалян, телефон которой подвергался атакам не менее 27 раз.

Лаборатория безопасности Amnesty International выяснила, что шпионской программой Pegasus были заражены также телефоны двух журналистов Радио Азатутюн - Карлена Асланяна и Астхик Бедевян. Тайно прослушивались бывший омбудсмен Кристине Григорян, кандидат исторических наук Варужан Гегамян, читавший в тот период лекции по внешней политике Азербайджана. Мишенью также стали критики администрации Никола Пашиняна - правозащитник Рубен Меликян и соучредитель ArmNews TV Самвел Фарманян.

Кто стоит за этими хакерскими атаками? Расследователи утверждают, что технология продается исключительно правительствам. Ни одна из компаний, проводящих расследование, не указывает в докладе, с каким государственным оператором связана эта атака Pegasus.

«У нас есть достаточно оснований утверждать, что в любом случае это азербайджанская инфраструктура. Утверждать эту часть со стопроцентной уверенностью не представляется возможным, потому что мы также видим, что среди потенциальных жертв и мишеней большое число составляют оппозиционеры или людьми, критически настроенные по отношению к власти. Так что в любом случае есть обоснованные подозрения, что это могли сделать и власти Армении», - сказал Артур Папян.

Из 12 пострадавших пятеро предпочли остаться анонимными, в их числе представители СМИ, один активист, один представитель гражданского общества и два сотрудника ООН. Сегодня эта сенсационная история также появилась на страницах международной прессы.