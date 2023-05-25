США подтверждают свою поддержку переговоров по армяно-азербайджанскому урегулированию вне зависимости от места их проведения

«Мы поддерживаем эти переговоры, будь то в Вашингтоне, как в прошлом месяце, в Брюсселе, как несколько недель назад, или в любой точке мира. Важно, чтобы обе стороны продолжали разговаривать друг с другом», — сказал Миллер в ходе брифинга, отвечая на вопрос о встрече, которая состоится сегодня в Москве.

Пресс-секретарь отметил, что Вашингтон поддерживает прямые переговоры между двумя сторонами. «Мы считаем, что прямые переговоры необходимы для достижения окончательного и прочного урегулирования, которое, по нашему мнению, вполне достижимо», — сказал Миллер.