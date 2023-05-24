В армянском парламенте произошла потасовка во время обсуждения вопроса об избрании судей

Представитель оппозиционной фракции «Айастан» Артур Саргсян обвинил кандидата в судьи Армена Даниеляна в том, что во время его ареста 15 ноября 2021 года тот нарушил его право быть выслушанным.

«Сегодня, стоя с этой трибуны, вы с гордостью говорите о том, что все свои решения принимали в рамках закона. Должен сказать, что вы принимали незаконные решения, и это факт, что вы приняли незаконное решение и арестовали меня», - заявил оппозиционный депутат.

«Я много думал о том, почему. Вы же могли обеспечить мое право быть выслушанным, а потом арестовать меня. Я много думал и понял, что вы не обеспечили мне право быть выслушанным, потому что у вас не хватило мужества посмотреть мне в глаза и арестовать меня», - продолжил он.

При этих словах оппозиционного депутата спикер парламента Ален Симонян попросил его «быть корректным», отметив, что «стандарты мужественности не решаются в Национальном собрании».

В конце своего выступления Артур Саргсян обратился к кандидату в судьи: «Посмотрите мне в глаза, потом я уйду». Именно после этого началась потасовка. Ален Симонян распорядился, чтобы охрана вывела депутата из зала, и объявил перерыв в заседании.

Артур Саргсян, избранный депутатом парламента по избирательному списку блока «Айастан», лидером которого является второй президент Армении Роберт Кочарян, обвиняется в совершении должностного подлога и злоупотреблении должностными полномочиями в 2016 году. 43-летний Саргсян, как и руководители других крупных населенных пунктов Сюникской области, критиковал центральные власти за поражение в Карабахской войне 2020 года. Руководители Сисиана и некоторых других населенных пунктов Сюника сейчас находятся под стражей, проходя в качестве обвиняемых по различным уголовным делам.

Артур Саргсян был задержан во время внеочередных парламентских выборов 2021 года – до получения мандата депутата. Позже Саргсян вышел на свободу после соответствующего решения Конституционного суда относительно его статуса как депутата.