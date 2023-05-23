Пожар на Нубарашенской свалке до сих пор не удается потушить, специалисты предупреждают о негативном воздействии дыма на людей

Почти неделю на Нубарашенской свалке в Ереване наблюдается сильное задымление. На протяжении нескольких дней ни работникам ереванского мусоросборочного комплекса, ни спасателям, ни даже дождю не удается потушить вспыхнувший 18 мая пожар.

«Люди работают день и ночь, нет ни минуты, когда бы они там не работали», - сообщил Радио Азатутюн ответственный за саночистку Нубарашенской свалки учреждения «Вывоз мусора и санитарная очистка Еревана» Каро Саакян.

Дым от Нубарашенской свалки из-за ветра достигает разных частей города. Особенно в первые дни пожара неприятный запах ощущался в 2 км от свалки, в Нубарашене, в соседних общинах и даже в административном округе Кентрон, который находится в 10 км от свалки.

Представитель учреждения «Вывоз мусора и санитарная очистка Еревана» Каро Саакян, исходя из своего опыта, предполагает, что Нубарашенская свалка будет еще долго дымиться. Здесь пытаются потушить огонь слоем земли.

«Месяц будут работать, чтобы потушить пожар, это будет нескоро, территория большая», - сказал Саакян.

Между тем, некоторые специалисты предупреждают о негативном воздействии дыма на людей.

За этот период только в Министерстве окружающей среды подтвердили, что вследствие пожара на Нубарашенской свалке могут быть выбросы вредных веществ в атмосферу, но ни эта структура, ни другие ответственные ведомства не разъясняют гражданам, что нужно делать в подобной ситуации.

«В этой ситуации каждый день у нас должно быть сообщение, хотя бы от Минздрава, которое должно полностью разъяснять нам, в каком состоянии процесс на Нубарашенской свалке, какие токсичные вещества выбрасываются в атмосферу, и какие меры следует предпринять людям, особенно живущим рядом жителям, чтобы не отравиться», - сказала Радио Азатутюн эколог Инга Зарафян.

Причиной пожара на крупнейшей свалке страны эколог считает неправильное управление.

«Это требует очень правильного и очень хорошего управления, чего мы не видим», - сказала Зарафян.

На мусорной свалке, которая занимает территорию площадью почти 52 гектара, ежегодно скапливаются 300 тысяч тонн отходов, отходы здесь не сортируются уже более полувека.

Еще предыдущие городские власти давали обещания о создании новой свалки, но никаких ощутимых шагов за эти годы сделано не было. Нынешние власти заверяют, что Нубарашенская свалка скоро будет закрыта. На вчерашней пресс-конференции премьер-министр также коснулся этого вопроса.

«Сейчас в Котайкской области строится большая свалка, причем впервые мы должны также попытаться решить проблему сортировки мусора, и также есть программа рекультивации Нубарашенской свалки, которую обязательно нужно реализовать», - сказал Никол Пашинян.