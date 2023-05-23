Бывший президент Армении и экс-руководители Карабаха считают заявление Пашиняна неприемлемым

«Постоянно, в том числе в течение последних пяти лет, по всем возможным поводам я заявлял, что Арцах [Нагорный Карабах – ред.] не будет в составе Азербайджана», - подчеркнул третий президент Армении Серж Саргсян.

Реакции его и других бывших руководителей Армении и Нагорного Карабаха потребовало заявление, принятое парламентом Нагорного Карабаха, в котором критиковалось и не принималось заявление премьер-министра Армении.

«Я и возглавляемая мною политическая сила, Республиканская партия Армении, во всех наших заявлениях, выступлениях, посланиях постоянно подчеркивали и озвучивали наши принципиальные подходы к вопросу Арцаха, по пунктам излагали наши позиции по этому жизненно важному для нас вопросу, а также относительно разрушительных шагов правителей Армении. Они не подлежат никаким изменениям.

Если кто-то сейчас вдруг «удивляется от неожиданности» и требуют от меня нового заявления, то это как минимум вызывает недоумение», - заявил Серж Саргсян.

Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, на пресс-конференции 22 мая заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, поясняя, что имеет в виду Ереван, когда говорит о территориальной целостности Азербайджана площадью 86 600 квадратных километров. В то же время, по мнению Пашиняна, вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в рамках диалога Степанакерт-Баку.

В совместном заявлении бывших лидеров Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна говорится: «Поведение и позиция действующих властей Республики Армения, основанные на логике безоговорочного подчинения пожеланиям Азербайджана в судьбоносных для народа Арцаха вопросах, неприемлемы».

Они заявили, что Нагорный Карабах не примет представленные Пашиняном подходы.

«Никто не имеет морального права решать наше будущее и будущее наших детей. Арцах не принял и не примет те подходы, которые были представлены сегодня [22 мая] премьер-министром Армении, и как боролся до этого, так и сейчас будет бороться всеми возможными средствами за право достойно жить на своей родине», - говорится в их заявлении.

Ранее председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Товмасян на внеочередном заседании парламента, созванном в Степанакерте поздно вечером в понедельник, в частности, сказал: «Сегодня премьер-министр Армении, проигнорировав и обнулив декларацию о независимости Нагорно-Карабахской Республики, публично заявил, что Армения готова признать территориальную целостность 86 600 квадратных километров Азербайджана, что, по словам Никола Пашиняна, также включает Нагорный Карабах, но вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в рамках диалога Баку-Степанакерт».

«О каких правах, безопасности и диалоге может идти речь, когда Азербайджан в течение 162 дней незаконно держит Арцах в полной блокаде?» - спросил Товмасян.

Спикер парламента Карабаха призвал армян всего мира, а также общественность Армении, обеспокоенную судьбой Карабаха, поддержать «непоколебимую и решительную волю карабахских армян жить мирно и независимо на своей родине».

«У нас больше нет времени медлить», - сказал он, обращаясь к депутатам.

Карабахский парламент позже единогласно принял заявление, назвав неприемлемым заявление Пашиняна и любой документ, составленный на его основе.

«Никол Пашинян, фактически, своей приверженностью грубо нарушает положения Декларации о независимости Республики Армения и Конституции РА в отношении Арцаха, в частности, императивный принцип решения Верховного Совета Республики Армения от 8 июля 1992 года о том, что «считать неприемлемым для Республики Армения рассматривать какой-либо международный или внутригосударственный документ, в котором Нагорно-Карабахская Республика будет упоминаться в составе Азербайджана».

Еще раз подтверждаем, что статус Арцаха был определен еще 10 декабря 1991 года народным волеизъявлением, и никакая власть не имеет права его отменить.

Для нас неприемлемы и бесполезны любое заявление Никола Пашиняна об игнорировании суверенитета Республики Арцах, права нашего народа на самоопределение и факта его реализации и любой документ, составленный на его основе. Арцах никогда не откажется от своего неуклонного пути борьбы», - в частности, говорится в заявлении карабахских парламентариев.

В Степанакерте также призвали бывших и действующих президентов Армении и Нагорного Карабаха осудить заявления Никола Пашиняна от 22 мая 2023 года. «В противном случае мы будем рассматривать ваше молчание как знак согласия с премьер-министром Республики Армения», - заявили члены парламента Нагорного Карабаха.