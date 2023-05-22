Вопрос Карабаха не является внутренним вопросом Азербайджана, это международный вопрос - провластный депутат

Вопрос Нагорного Карабаха не является внутренним вопросом Азербайджана, это международный вопрос, и он должен решаться на основе принципов международного права и с привлечением международного сообщества. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил депутат правящей фракции «Гражданский договор» Национального собрания Армении Армен Хачатрян, касаясь утверждений Баку о том, что вопрос Нагорного Карабаха - это внутреннее дело Азербайджана.

После четырехчасовых армяно-азербайджанских переговоров в Брюсселе председатель Европейского совета заявил, что Армения и Азербайджан подтвердили свое обязательство по признанию территориальной целостности друг друга.

На этот раз Шарль Мишель сделал акцент на территории двух стран: 29 тысяч 800 квадратных километров Армении и 86 тысяч 600 квадратных километров Азербайджана. В эти 86 тысяч 600 квадратных километров входит Нагорный Карабах.

После переговоров Баку вновь заявил, что отношения с армянами Карабаха - это внутреннее дело Азербайджана.

«Границы и территории признаются не заново, они всегда признавались с 1991 года, как Армении, так и Азербайджана. Да, мы признаем территориальную целостность Азербайджана так же, как они признают границы Республики Армения, и имело место взаимное признание, это признание всегда было, просто это снова как бы подтверждение отсутствия территориальных претензий друг к другу и нерушимости границ. Но вопрос Нагорного Карабаха абсолютно не связан с этим обстоятельством, и Азербайджан не может сказать, что это его внутренний вопрос и он будет решать свой внутренний вопрос так, как ему заблагорассудится», - сказал Хачатрян.

В связи с Нагорным Карабахом есть международная договоренность, есть множество актов, отметил провластный депутат. Сославшись также на трехстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года, Хачатрян подчеркнул, что это свидетельствует о том, что в связи с Нагорным Карабахом есть новые отношения и должны быть новые регулировки.