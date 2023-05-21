«Нет ничего невозможного»: Девушка в армянском селе пытается преодолеть проблемы, кажущиеся неразрешимыми для людей с инвалидностью

22-летняя Сатеник живет со своими родителями в селе Хнацах Сюникской области Армении.

По словам Сатеник, жить в отдаленном селе человеку с инвалидностью непросто: там нет даже элементарных условий, повсюду неразрешимые проблемы, с которыми человек с особыми потребностями сталкивается чуть ли не каждый день.

«Такому человеку пришлось бы целый день сидеть дома – будь то я или кто-то другой. Конечно, это зависит от тяжести состояния. Возможно, человек, который может ходить самостоятельно, сможет выйти на улицу, но такие, как я, точно не могут этого сделать и не захотят здесь жить», - говорит Сатеник.

После шести сложных операций Сатеник уже может ходить, хоть и с трудом и с помощью ходунков. Прогнозы врачей не всегда были для нее обнадеживающими, но она говорит, что никогда не теряла надежды на то, что когда-нибудь начнет ходить.

«Честно говоря, я не слишком прислушиваюсь к тому, что мне говорят врачи. Да, я следую их советам, делаю то, что они говорят мне делать, но я прежде всего верю в собственные силы, потому что если бы я слушала, что они мне говорят… Они говорили мне, что я не выберусь из инвалидной коляски, но сегодня я могу ходить с ходунками», - говорит девушка.

Мать Сатеник, Лида Абрамян, рассказывает, что делала все возможное, чтобы ее дочь смогла вылечиться до того, как ей исполнится восемь лет. Но, как отмечает женщина, когда Сатеник достигла школьного возраста, она поняла, что не сможет каждый день водить ее в школу по ухабистым улицам села, и что ее ребенок с особыми потребностями, таким образом, не сможет получить надлежащее образование в сельской школе. Она говорит, что тогда приняла самое трудное решение в своей жизни – отдать Сатеник в детский дом.

«Я так решила, потому что мне постоянно советовали отказаться от нее, отдать ее на удочерение. Я сказала, что нет, я привела ее в приют не для того, чтобы отдавать на удочерение. Я привела ее туда, потому что наше село была очень изолированным местом, а я жила далеко от школы, поэтому не могла водить ее в школу в таких условиях. Я привела ее в детский дом, чтобы она могла получить образование с тем, чтобы потом забрать ее обратно», - рассказывает Лида Абрамян.

Девочка с ДЦП прожила в приюте 11 лет. О тех годах она рассказывает с улыбкой на лице. Она говорит, что уверена, что ее жизнь в селе без надлежащих условий для ее нужд сложилась бы по-другому. Среднее образование она получила в детском доме, там же научилась ковроткачеству, а теперь хочет выучить английский язык.

«Со временем детский дом стал для меня не просто приютом, а школой жизни, в которой я многому научилась. И я поняла, что Бог выбрал для меня лучший вариант, то есть, я добилась того, что имею сейчас, благодаря жизни в детском доме», - говорит Сатеник.

Находясь дома, Сатеник не пользуется инвалидной коляской. Она говорит, что предпочитает двигаться медленно, но на ногах. «Мне это больше не нужно», — настаивает Сатеник. «Тебе это нужно», — тут же подсказывает ее мать, вспоминая эскалацию на границе в сентябре прошлого года, когда в условиях боестолкновений на армяно-азербайджанской границе семье нужно было быстро добраться до ближайшего укрытия.

«Когда в сентябре была война, я была в панике. Я не думала о себе, а думала, что моему брату приходится помогать мне вместе с мамой и папой. Я думала, что, не дай Бог, с ними за это время что-то случится, потому что потом я бы чувствовала себя виноватой», - вспоминает Сатеник.

Три раза в неделю Сатеник посещает реабилитационный центр в Горисе. Координатор центра французско-армянской организации Santé Arménie Шушан Мирумян говорит, что самая большая проблема для Сатеник и других пациентов из близлежащих сел – это добраться к ним физически. Автобусы из Хнацаха в Горис не ходят. Сатеник может добраться из села в реабилитационный центр только на такси, что дорого для семьи с небольшим доходом. Ей приходится искать нескольких других жителей села, которым нужно в город, чтобы разделить расходы на такси и таким образом добраться до Гориса за меньшие деньги. По дороге домой ей часто приходится часами ждать, пока все ее односельчане, которые приехали вместе с ней в город, закончат свои дела, чтобы вернуться вместе, разделив расходы за обратную дорогу. А в дождливые дни таксисты и вовсе неохотно довозят жителей села до домов по раскисшим улицам.

«Очень часто Сатеник не может решить транспортную проблему. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь, но, к сожалению, не можем решить вопрос с транспортом. Каждый раз Сатеник приходится самой решать вопрос с транспортом. Каждый визит Сатеник в наш центр зависит от милости таксиста в этот день», - говорит Шушан Мирумян.

Представитель центра добавляет, что общественные места и государственные учреждения в Горисе не приспособлены для людей с особыми потребностями. А те немногие пандусы, которые есть в городе, по ее словам, сделаны скорее «для галочки» и неудобны для людей с ограниченными возможностями, которые фактически не могут ими пользоваться.

«Насколько приспособлены наши улицы для людей с особыми потребностями? Сложно сказать. Скорее я могу утверждать, что они совсем не приспособлены для этого. Это касается всех учреждений… Удобств нет… Не только для Сатеник. Попробуйте найти в Горисе аптеку с пандусом, кроме той одной аптеки, которая была построена совсем недавно. Раньше пандусов не было... Не было требования по установке пандусов. Иными словами, возможно, мы не замечали этих людей рядом с нами», - говорит Шушан Мирумян.

Сатеник получила однокомнатную квартиру в городе Раздан по программе для выпускников детских домов. Она поставила перед собой цель – передвигаться без ходунков, стать полностью самостоятельной, ни от кого не зависеть. Для достижения этой цели, по словам девушки, ей предстоят еще две операции.

«У меня есть желание ходить и быть примером для таких людей, как я, чтобы, увидев меня, они поняли, что нет ничего невозможного», - подчеркивает Сатеник.