«Мы обязаны быть с Арцахом каждый день»: Акция в Корнидзоре

Акция прошла в Корнидзоре, который находится на границе с Лачинским коридором, соединяющим Армению и Нагорный Карабах, на котором с прошлого месяца Азербайджан официально установил контрольно-пропускной пункт.

Единственная дорога в Степанакерт уже была фактически блокирована с декабря прошлого года группой азербайджанцев, называвших себя экологическими активистами, которые прекратили акцию после установки блокпоста.

Участники субботней акции с армянской стороны заявили: «мы обязаны быть с Арцахом [Нагорным Карабахом] каждый день, каждый час».

В акции, инициированной «Добровольческим движением», приняли участие различные деятели оппозиции. Участники акции прошли к границе по новой дороге, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом, и выступили с речами в нескольких сотнях метров от армянских и азербайджанских позиций. На этом участке находится блокпост, установленный Азербайджаном в начале Лачинского коридора 23 апреля.

Говоря об установке азербайджанского блокпоста, депутат оппозиционной фракции «Айастан» Национального собрания Армении Армен Рустамян сказал: «Сегодня установкой этого блокпоста враг показывает направление своего главного удара. Он хочет разделить нас, потому что знает, что, разделив, можно властвовать над этим народом».

Другой оппозиционный деятель Аветик Чалабян заявил: «Эта дорога будет снова открыта. Мы пришли, чтобы сегодня мирно сказать: откройте эту дорогу мирно, а не откроете, мы откроем ее силой, как мы открыли ее 31 год назад». Он не уточнил, однако, каким образом возможно силой открыть дорогу в Нагорный Карабах.

Говоря об армяно-азербайджанских переговорах, Чалабян заявил, что они начинают процесс, который не позволит властям Армении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. «Сегодня мы собираемся добиваться введения уголовной ответственности за любую попытку сдачи Арцаха от имени Армении. Не только эти, но и никакие власти Республики Армения не будут иметь права признавать Арцах частью Азербайджана от имени Республики Армения. Мы будем вводить уголовную ответственность за это по закону», - заявил он.

Один из выступавших обратился к азербайджанцам: «Да, сегодня вы по ряду причин победители, но уверяю вас, что это временно, вы не сможете наслаждаться нашими Шуши и Гадрутом, не сможете наслаждаться нашей родиной. Мы с Арцахом, Арцах никогда не будет частью Азербайджана».

В акции, организованной в Корнидзоре, приняли участие представители различных регионов Армении. Приехавший из Ванадзора активист Рубен Парсамян подчеркнул: «Я приехал, чтобы поднять голос протеста против той несправедливости, которую пытаются навязать нашему народу. Нас пытаются убедить, что у Арцаха есть будущее в составе Азербайджана. Это нонсенс. У Арцаха не может быть будущего в составе Азербайджана. Исторический опыт доказал это».

Норик Геворгян из Гавара Гегаркуникской области Армении также уверен, что любой документ, подписанный Пашиняном в отношении Нагорного Карабаха, должен быть признан недействительным, поскольку ни в Армении, ни в Нагорном Карабахе он не был вынесен на референдум.

«Сегодня мы должны быть гарантом для Карабаха, так как Карабах всегда был для нас гарантом, во всех войнах он брал на себя первый удар. Сейчас настало время помочь им [армянам Карабаха] и вселить им уверенность, чтобы этот народ не сломался», - заявил активист.

Выразив поддержку Нагорном Карабаху, участники акции заявили, что считают устранение существующей власти и консолидацию главным решением существующих проблем.

«Сегодня мы стоим здесь. Но может быть через пару дней придет турок [азербайджанец – ред.] и будет стоять здесь, и я не сомневаюсь, что так и будет продолжаться. Объединяйтесь, объединяйтесь, мы сделали это один раз, в этом нет сложной математики», — заметил другой активист.

Параллельно с Корнидзорской акцией сегодня в Нагорном Карабахе группа граждан двинулась из военного пантеона Степанакерта на дорогу, ведущую в Шуши, которая была перекрыта азербайджанскими силовиками после ухода оттуда азербайджанцев, называвших себя экоактивистами.