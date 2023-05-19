Ереванский коньячный завод прекращает экспорт в Россию. По мнению эксперта, это тяжелый удар для виноградарей

Эту новость вчера в Национальном собрании сообщил министр экономики Ваан Керобян, признав, что непосредственные негативные последствия этого шага ощутят на себе сельчане.

«Нам надо посмотреть, какой будет ситуация. Мы должны посмотреть в целом, какая среда, какие изменения происходят, и вы знаете, что правительство может по возможности быстро отреагировать на происходящие изменения. Не скажу, что идеальным и наилучшим образом, но избегая потрясений», - сказал министр.

Ваан Керобян, однако, не стал говорить о каких-либо конкретных шагах, которые намерено предпринять правительство.

Прекращение экспорта в Россию не является инициативой армянской стороны. С 1998 года Ереванский коньячный завод входит в состав известного французского концерна «Перно Рикар» (Pernod Ricard). Подобное решение «Перно Рикар», представляющий многие известные алкогольные бренды разных стран мира, принял в рамках западных санкций против России.

На прошлой неделе компания объявила, что экспорт всех ее международных брендов в Россию в апреле был полностью прекращен. «Перно Рикар» подчеркивает, что сейчас им нужно понять, как заводы будут адаптироваться к этому решению.

«С момента начала войны нашим основным принципом было благополучие наших сотрудников, где бы они ни находились, и мы будем продолжать поддерживать наших местных сотрудников в этом процессе», - говорится в заявлении.

Получить комментарий от Ереванского коньячного завода пока не удалось. Этот завод является самым добросовестным закупщиком винограда, и треть всего объема закупок приходится на него, отмечает председатель Союза виноделов Аваг Арутюнян.

«Реальным покупателем одной трети всего винограда был «Перно Рикар», сейчас на нашем рынке будет очень серьезное напряжение», - в беседе с Радио Азатутюн сказал он.

Арутюнян уже прогнозирует, что год будет очень сложным для виноградарей. По его словам, теперь правительству следует подумать об альтернативных вариантах. «Например, когда в Европе бывает много винограда, чтобы цена на вина, коньяки и другие крепкие напитки не падала и чтобы не падала цена на виноград, правительство покупает весь избыток урожая, то есть, субсидирует, чтобы соответствующая структура закупила его, и из него она делает спирт, который смешивают с бензином», - сказал он.

В Министерстве экономики, регулирующем данную сферу, сегодня разъяснений не дали.