В Ереван по дипломатическим каналам жалобы на памятник «Немезис» из Анкары не поступало

Об этом заявили в МИД Армении в ответ на запрос Радио Азатутюн.

Через несколько дней после установки памятника под названием «Немезис», которое состоялось в Ереване 25 апреля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью одному из местных СМИ, что Анкара сказала Еревану: «Если вы не уберете этот памятник, не только нормализации не будет, но и мы примем ответные меры». Ранее Анкара закрыла свое воздушное пространство для армянской стороны, обосновав свое решение установкой памятника армянским мстителям.

Радио Азатутюн также поинтересовалось в МИД Армении, на какой стадии находится реализация достигнутой между Ереваном и Анкарой в прошлом году договоренности об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.

Как заявили в МИД, «Республика Армения продолжает работу с Турцией в этом направлении».

Однако в ведомстве не ответили, когда будет открыта армяно-турецкая межгосударственная граница.

Специальный представитель Армении на переговорах по урегулированию армяно-турецких отношений Рубен Рубинян сообщил, что есть договоренность об открытии границы для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами уже в начале лета этого года.

В МИД также заявили, что «армянская сторона продолжает проводить работы для того, чтобы сделать возможным нормальное обслуживание пограничного пункта Маргара-Алиджан».