Араик Арутюнян предложил Самвелу Бабаяну «стать членом очередного аморфного совещательного органа»

Вместо этого, по данным пресс-службы Бабаяна, Арутюнян предложил Бабаяну «стать членом очередного аморфного совещательного коллегиального органа», цель и функции которого, как утверждают, были непонятны даже Араику Арутюняну. Из офиса президента Нагорного Карабаха пока не предоставили информацию об этой встрече.

15 мая на площади Возрождения в Степанакерте глава карабахской партии «Единая Родина», бывший секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Самвел Бабаян организовал митинг с требованием назначить его государственным министром Нагорного Карабаха.

Бабаян, который после 44-днвеной войны 2020 года отказался от звания героя Арцаха, на митинге настаивал, что не ведет борьбу за власть, и предупредил жителей региона, что они могут стать беженцами, если продолжат оставаться в роли наблюдателей.

«Главная проблема в том, что в Брюсселе заявляют, что Азербайджан имеет площадь 86 тысяч 600 квадратных километров, в которую входит Карабах. Армения признает этот Азербайджан. Это ее право», - заявил он.

В ответ на требование назначить Бабаяна госминистром президент Араик Арутюнян в тот же день написал на своей странице в Facebook, что готов начать обсуждения, но фактически, по данным пресс-службы Бабаяна, пока вместо должности госминистра Араик Арутюнян приглашает Бабаяна в коллегиальный орган.

Что касается дальнейших действий Самвела Бабаяна и его партии «Единая Родина», в пресс-службе Бабаяна сообщили, что Бабаян пока взял десятидневную паузу и не будет проводить акции протеста. Сообщается, что вместо этого он принял предложение президента о политических консультациях.

Причина, как отмечают в пресс-службе Бабаяна, заключалась в том, чтобы избежать общественно-политических потрясений, поскольку, как утверждается, 15 мая во время митинга с участием Самвела Бабаяна на площади Возрождения Степанкерта власти сосредоточили силы полиции, пожарные автомобили с водометами, а также спецназ.

По сообщению пресс-службы Самвела Бабаяна, консультации с президентом Араиком Арутюняном продолжатся исключительно по повестке дня общественного требования о назначении Самвела Бабаяна госминистром.