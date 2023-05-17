Об удалении армянских следов с армянских памятников Баку говорит на государственном уровне - доклад комиссии США

Международные органы и другие организации продолжают ставить под сомнение готовность правительства Азербайджана защищать и сохранять религиозное и культурное наследие в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях, находящихся под контролем Азербайджана. Это зафиксировала Комиссия США по международной свободе вероисповедания (USCIRF) в своем ежегодном докладе. Его авторы напоминают, что об удалении армянских следов с армянских памятников Баку говорит на государственном уровне.

В феврале 2022 года тогдашний министр культуры Азербайджана Анар Керимов объявил о создании рабочей группы, целью которой было удаление с армянских апостольских церквей надписей, которые он назвал «фальшивыми». Судя по всему, правительство Азербайджана отказалось от этого плана после возмущения международного сообщества, а в марте Европарламент осудил продолжающуюся политику Азербайджана по стиранию и отрицанию армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него, пишут авторы доклады.

В докладе также упоминается исследовательская инициатива Caucasus Heritage Watch Корнеллского университета, которая с помощью спутниковых снимков зафиксировала разрушение церкви Сурб Саргис в Гадруте, перешедшем под контроль Азербайджана. В докладе Азербайджан включен в список стран, находящихся под особым контролем. В докладе этого года Армения в него не включена.

Армянская сторона не раз заявляла о повреждении и уничтожении армянских культурных памятников, находящихся под контролем Азербайджана, между тем, азербайджанская сторона также обвиняет армян в вандализме.

На состоявшейся на днях в Баку встрече с председателем Арабского парламента - законодательного органа Лиги арабских государств, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне за 30 лет якобы совершили в Азербайджане «культурный геноцид», уничтожив мусульманское материальное и культурное наследие, в частности, по словам Алиева, на территории Нагорного Карабаха разрушено 65 из 67 мечетей.

По официальным данным, вследствие войны осенью 2020 года под контролем Азербайджана оказались не менее 1456 памятников, в том числе 161 монастырь и церковь и 591 хачкар. Степанакерт неоднократно заявлял об опасности разрушения этих памятников и считал необходимым направить в Карабах миссию ЮНЕСКО.