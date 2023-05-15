В Степанакерте формируется Фронт спасения Карабаха

«Меня должность не интересует, я иду, чтобы служить вам», - заявил Бабаян.

Председатель партии «Единая Родина», бывший секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Самвел Бабаян, отказавшийся после 44-дневной войны от звания героя Арцаха, заявил собравшимся, что не борется за власть. Он предупредил, что они могут стать беженцами, если продолжат оставаться в роли наблюдателей.

«Вчера в Брюсселе заявили, что Азербайджан имеет площадь 86 600 квадратных километров, куда входит и Карабах. Армения признает, что это Азербайджан. Это ее право», - сказал он.



По словам Бабаяна, в этот период многие в Карабахе притворяются спасителями, звучат призывы бороться до конца, но, по его мнению, зря. «Нам не нужна никакая борьба. Мы должны жить, творить, создавать и быть защищенными. Это наше будущее, и мы должны идти этим путем», - сказал он.



Оборона, демографическая проблема, социальные проблемы - Бабаян перечислил вопросы, требующие неотложного решения, и подчеркнул, что силовой блок также должен координироваться госминистром.

Чтобы донести требование Бабаяна и его сторонников до президента Карабаха, на трибуну поднялся председатель Национального собрания Артур Товмасян. «Наверное, я единственный человек в Арцахе, которого на митинг пригласили, и я иду», - сказал он.

Товмасян сказал, что передаст требование президенту, предложит начать политические консультации, чтобы люди не выдвигали на митингах требования о назначении предпочтительного для них деятеля на должность. «Один дает интервью, другой выступает в прямом эфире... заканчивайте, давайте посмотрим, что мы делаем», - отметил спикер НС.

Он призвал к солидарности, сказал, что в противном случае они потеряют Карабах и ответственными за это будут лидеры митингов. «Давайте будем едины, не будем создавать полюсов в этом обществе», - сказал Товмасян.

«Господин Товмасян, минутку, - сказал Бабаян, - мы управляем сто дней. Если плохо управляем, приказом увольняемся. Если справляемся, управляем».

«Нам предлагают присоединиться к другим политическим силам, но для чего нам присоединяться, чтобы решить какой вопрос?» - задался вопросом Бабаян. Он призвал собравшихся подождать два часа, чтобы посмотреть, как власть отреагирует на требование назначить его госминистром.

Погода в Степанакерте была дождливая, вероятно, люди уходили с митинга или пришедших на митинг было мало.

«Завтра будет поздно... Я прошу вас собраться как один человек, что вы делаете, вы понимаете? У вас нет завтрашнего дня... У вас нет родины, вас давно сдали. Это последний шанс, либо мы спасаемся, либо погибаем, - призвал Бабаян. - Соберитесь здесь, мы сегодня заканчиваем. Или расходитесь и идите по своим домам, живите, как жили».

Но закончить сегодня не удалось, спустя два часа на площади никого не было, в Facebook появился ответ президента Карабаха: он предложил представителям митинга с завтрашнего дня начать обсуждения представленных ими программ и посчитал это шагом навстречу. «При этом подчеркиваю, что особенно в этих кризисных условиях мы обязаны проявлять сдержанность, благоразумие и ответственность, руководствуясь исключительно интересами Республики Арцах и нашего народа», - написал Араик Арутюнян.

«В Арцахе есть 3-4 политических деятеля, которые направляются властью Армении, - сказала оппозиционный депутат парламента Нагорного Карабаха Метаксе Акопян, имея в виду также Самвела Бабаяна. - Их действия, их требования, их шаги согласуются с политикой властей Армении, и каждое слово и действие, похоже, прямо направлены против Арцаха».



Акопян сказала, что в ближайшие дни трезвые политические силы, общественные деятели выступят единым фронтом, у них есть план борьбы. Здесь объединились партит «Справедливость», «Свободная Родина - Гражданский объединенный альянс», «Дашнакцутюн», Демократическая партия. По ее словам, не имеет значения, провластные это партии или оппозиционные. На этом фронте выступает и бывший госминистр Рубен Варданян. Какие шаги будут предприняты, пока не сообщается.

«Цель - спасение Арцаха, защита Арцаха. Другой причины быть не может. Потому что сидеть и ждать чуда, которое сойдет с неба... не сойдет. Цель ясная - защита Арцаха», - сказала Акопян.

По словам Метаксе Акопян, это Фронт спасения Карабаха. Предполагается, что в него приглашали и Самвела Бабаяна.