Заявление главы Европейского совета касалось выполнения прежних договоренностей – замглавы МИД Армении

Шарль Мишель подчеркнул, что есть понимание, что в ближайшие недели задержанные будут освобождены. Сколько человек вернутся домой, Мишель не уточнил, однако подчеркнул, что, по его убеждению, эта договоренность должна распространяться также на тех солдат, которые заблудились и перешли границу.

«Также есть понимание, что в ближайшие недели задержанные будут освобождены. Я также подчеркнул необходимость защиты этого взаимопонимания, что те солдаты, которые просто заблудились и перешли границу, должны освобождаться по ускоренной процедуре», - сказал он.

По официальным данным, в Баку находятся 33 армянских военнопленных. Их приговорили к лишению свободы на срок от 6 до 20 лет по разным обвинениям - от незаконного пересечения границы до формирования вооруженной группы. Азербайджан отказывается их возвращать, утверждая, что они преступники.

В Армении находятся двое азербайджанских военнослужащих, один из них уже осужден на 11,5 лет лишения свободы за незаконное пересечение границы и перевозку оружия. Другой военнослужащий обвиняется также в убийстве, предварительное следствие по его делу еще продолжается.

Означает ли заявление Шарля Мишеля, что Армения должна передать Баку обвиняемых в преступлениях азербайджанцев? Официально по этому поводу ничего не сообщается. Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян сегодня не уточнил этот вопрос, лишь подчеркнул, что заявление председателя Европейского совета касается выполнения прежних договоренностей.

«Мы действительно услышали заявление председателя Мишеля, где были затронуты в первую очередь гуманитарные вопросы. Очень четко было отмечено, что по поводу армянских пленных было много договоренностей, и эти договоренности должны быть выполнены. Это был прямой мессидж. Я не помню никаких упоминаний об обмене», - сказал замминистра.