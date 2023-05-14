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В Кремле вновь заявляют о безальтернативности трехсторонних соглашений по Карабаху

Дмитрий Песков

Москва считает, что трехсторонние договоренности остаются безальтернативной основой для урегулирования между Баку и Ереваном. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью российскому телевидению.

«Безусловно, есть определенные чувствительные моменты. Россия, вы знаете, полностью придерживается тех трехсторонних документов, которые были подписаны два года назад. Мы исходим из того, что они по-прежнему являются безальтернативной основой для урегулирования. И для того чтобы выйти на урегулирование, нужно идти по дороге выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты на троих», - подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.

Песков и другие представители Москвы ранее также неоднократно говорили об «отсутствии альтернативы» выполнению трехсторонним договоренностям между Москвой, Ереваном и Баку, которые положили конец 44-дневной войне в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года.

Говоря об отношениях между Россией и Арменией, Песков заверил, что в целом между двумя странами по-прежнему складываются «отношения продвинутого партнерства». «Особые отношения, которые имеют глубокие исторические корни. Мы убеждены, что они имеют и блестящее будущее», - отметил пресс-секретарь президента России.

Отметим, что 14 мая в Брюсселе проходит трехсторонняя встреча лидеров Армении и Азербайджана и председателя Европейского совета.

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