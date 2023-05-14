В Кремле вновь заявляют о безальтернативности трехсторонних соглашений по Карабаху

«Безусловно, есть определенные чувствительные моменты. Россия, вы знаете, полностью придерживается тех трехсторонних документов, которые были подписаны два года назад. Мы исходим из того, что они по-прежнему являются безальтернативной основой для урегулирования. И для того чтобы выйти на урегулирование, нужно идти по дороге выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты на троих», - подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.

Песков и другие представители Москвы ранее также неоднократно говорили об «отсутствии альтернативы» выполнению трехсторонним договоренностям между Москвой, Ереваном и Баку, которые положили конец 44-дневной войне в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года.

Говоря об отношениях между Россией и Арменией, Песков заверил, что в целом между двумя странами по-прежнему складываются «отношения продвинутого партнерства». «Особые отношения, которые имеют глубокие исторические корни. Мы убеждены, что они имеют и блестящее будущее», - отметил пресс-секретарь президента России.

Отметим, что 14 мая в Брюсселе проходит трехсторонняя встреча лидеров Армении и Азербайджана и председателя Европейского совета.