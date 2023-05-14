Представительница Армении заняла 14-е место на конкурсе «Евровидение-2023»

Финал конкурса прошел в Ливерпуле в субботу вечером. В нем приняли участие представители 26 стран, большинство из которых, в том числе представительница Армении, прошли отбор в двух полуфиналах, состоявшихся ранее на этой недели.

21-летняя певица Brunette (Элен Еремян) на конкурсе «Евровидение-2023» выступила с песней «Future Lover» собственного сочинения, набрав 122 балла.

Победила в конкурсе шведская певица Лорин с песней Tattoo, набравшей 583 балла согласно голосованию жюри и зрителей. На втором и третьем месте – представители Финляндии и Израиля.

Армения принимает участие в конкурсе «Евровидение», начиная с 2006 года. Лучшие результаты (4-е место) показали певица Сирушо в 2008 году и Арам MP3 в 2014 году.