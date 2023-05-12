Насилие подрывает прогресс в деле достижения мира – представитель Госдепа США

Выступая на брифинге в четверг, заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель сказал: «Подобное насилие, по нашему мнению, подрывает прогресс Армении и Азербайджана в деле достижения прочного и достойного мира, и мы призываем лидеров этих двух стран на ожидаемой встрече в Брюсселе 14 мая договориться и вывести вооруженные силы, расположенные вдоль границы, как это обсуждалось на переговорах с участием госсекретаря Блинкена в начале мая».

На вопрос, считает ли госсекретарь встречу 14 мая продолжением вашингтонского диалога, Патель ответил положительно, отметив, что они считают, что «продолжительный путь к прогрессу» продолжается.

«Мы считаем, что есть мирное решение этой проблемы. Вот почему мы, во главе с госсекретарем, продолжаем так глубоко заниматься этим вопросом», — сказал он.

«Мы были рады принять у себя эти две страны в начале мая. Мы считаем, что эти переговоры были эффективными и заложили основу для продолжения этих переговоров в Брюсселе, и мы будем поддерживать продолжение этого процесса», — подчеркнул Ведант Патель.

После брифинга официальный представитель Госдепартамента в Twitter опубликовал видеозапись своих заявлений, написав: «Столкновение у села Сотк в Армении подчеркивает необходимость отвода расположенных вдоль границы сил».