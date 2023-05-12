Представительница Армении вышла в финал конкурса «Евровидение-2023»

Финал проходящего в Ливерпуле конкурса запланирован на субботу. В нем выступят представители 26 стран.
21-летняя певица Brunette (Элен Еремян) на конкурсе «Евровидение-2023» выступает с песней «Future Lover» собственного сочинения.
Представляющая Армению певица Brunette вышла в финал конкурса «Евровидение-2023» по результатам второго полуфинала, который прошел в четверг.
Финал проходящего в Ливерпуле конкурса запланирован на субботу. В нем выступят представители 26 стран.
21-летняя певица Brunette (Элен Еремян) на конкурсе «Евровидение-2023» выступает с песней «Future Lover» собственного сочинения.