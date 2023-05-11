Пашинян: Цель Баку – сорвать переговоры в Брюсселе и Кишиневе

Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, комментируя сообщения, поступающие с утра о новом боестолкновении на армяно-азербайджанской границе.

«Сегодня в районе 06:00 подразделения ВС Азербайджана открыли интенсивный артиллерийский огонь в направлении армянских боевых позиции близ населенного пункта Сотк, атаковав суверенную территорию Армении. Интенсивность артиллерийского огня несколько снизилась после адекватных и эффективных ответных действий. С нашей стороны есть четверо раненых, которым желаю скорейшего выздоровления», - сказал Пашинян.

Армянский премьер отметил, действия Азербайджана являются провокационными и преследуют цель обнулить прогресс, достигнутый в ходе переговоров 1-4 мая в Вашингтоне.

«Сегодняшняя провокация нацелена также на срыв трехсторонней встречи в Брюсселе и переговоров 1 июня в Кишиневе», - подчеркнул Пашинян.

Отметим, что 14 мая в Брюсселе запланирована встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Стороны также планируют продолжить обсуждения во время саммита Европейского политического сообщества, который пройдет 1 июня в Кишиневе, где к ним присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.