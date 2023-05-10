МККК ведет переговоры о возобновлении транспортировки пациентов из Карабаха в Армению

У мальчика около десятка тяжелых заболеваний. В последние дни он несколько раз впадал в приступы удушья и терял сознание.

«Я хочу сказать не только за своего ребенка. Я уже знаю четверых пациентов, для которых каждая минута действительно дорога для их жизни», - сказала мать Каро Нарине Даниелян.

Она рассказала, что в реанимационном отделении детской больницы есть маленькая девочка, которая должна была поехать с ними в Ереван, она продолжает бороться за жизнь, больна лейшманиозом, ее мать беременна, а отец несколько дней назад умер от инсульта.

Уже 12 дней представители Международного комитета Красного Креста (МККК) не осуществляют транспортировки больных по Лачинскому коридору.

«Это наше решение. Мы проинформировали об этом все соответствующие органы. Сейчас мы находимся на стадии переговоров со всеми органами, принимающими решения, поскольку должны быть достигнуты договоренности, которые будут приемлемы для всех, чтобы мы, как нейтральная гуманитарная организация, могли продолжить свою гуманитарную роль», - сказала представитель карабахской миссии МККК Этери Мусаелян.

Она подчеркнула, что Азербайджан официально установил пограничный контрольно-пропускной пункт на мосту Хакари, и предстоит обсудить технические вопросы. «Сейчас создалась новая ситуация. Нужно понять в этой новой ситуации, остаются ли условия прежними, приемлемы ли для всех эти условия», - сказала Мусаелян.

«Почему переговоры затягиваются? В Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] есть больные в тяжелом состоянии, их транспортировка в Ереван невозможна, - несколько часов назад в своем Твиттере написал советник государственного министра Карабаха Артак Бегларян. - Диктаторский режим Азербайджана с 29 апреля заблокировал даже движение Международного комитета Красного Креста. И теперь Азербайджан пытается проверять паспорта больных и сотрудников Красного Креста. 30 пациентов ждут транспортировки».

Этери Мусаелян повторила, что это их решение - не перевозить больных по Лачинскому коридору до выяснения всех вопросов. Ставит ли Азербайджан неприемлемые условия? Представитель организации ответила, что подробности их переговоров не подлежат оглашению.