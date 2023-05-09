Майские праздники в Карабахе отметили митингом с главным лозунгом «Арцах – это не Азербайджан»

День Победы в Великой Отечественной войне, День Армии обороны Нагорного Карабаха и освобождения Шуши в живущем вот уже 149 дней в блокаде Нагорном Карабахе отметили митингом с главным лозунгом «Арцах [Нагорный Карабах - ред.] – не Азербайджан».

«Наш Арцах не входил, не входит и не будет входить в состав Азербайджана», - заявил с трибуны митинга член инициативной группы «Нет этническим чисткам в Арцахе!» Давид Багрян.

Митинг организовала молодежь, инициировавшая сбор подписей под лозунгом «Нет этническим чисткам в Арцахе!». Требование неизменное: демонтировать азербайджанский контрольно-пропускной пункт, обеспечить бесперебойную связь между Нагорным Карабахом и Арменией через Лачинский коридор.

Член инициативной группы Давид Багрян обратился к соотечественникам с призывом: не позволяйте власти Армении предпринять шаги, угрожающие праву народа Карабаха на самоопределение. Он также обратился к российским миротворцам: выполняйте свою обязанность. А власти Карабаха он призвал: не поддавайтесь требованиям Азербайджана, руководствуйтесь только волей народа Карабаха.



На площади Возрождения находились действующий и бывшие президенты Карабаха, но они не выступили с речами.

«Вместо того, чтобы в мирное время отстоять победу, мы возгордились и потратили впустую победу и время, мы привели наш освобожденный Арцах к уничтожению, - сказал священник Тер Вачаган из Арцахской епархии, в то же время выразив уверенность, что ничего не потеряно: - Исполнимся верой и надеждой по отношению к нашему будущему, будем полагаться на Бога и силу наших объединенных рук».

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян считает, что Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт на мосту Хакари против российских миротворцев, чтобы те ушли. По словам Варданяна, это не сработает. «Я уверен, и вы тоже это понимаете, и мы еще бок о бок должны сделать все, чтобы вы выполнили свои обязанности, выполнили так, как следует. Да, я знаю, это трудно, но вы обязаны это сделать, и мы вас поддержим», - сказал он.

«У нас тяжелое положение, но мы держимся», - продолжил Рубен Варданян и добавил, что они не хотят ни на кого нападать, они хотят мирно жить на земле Карабаха. «Мы готовы к переговорам, но переговоры нельзя вести с приставленным к голове пистолетом. Переговоры должны вестись обеими сторонами с уважением друг к другу», - заявил Варданян.



Сбор подписей движения «Нет этническим чисткам в Арцахе!» в Карабахе продолжится.

В Ереване на площади Шарля Азнавура сегодня проводился сбор подписей с тем же требованием. «Я разошлю подписи всему миру, чтобы мы могли объяснить всем политическим, общественным деятелям и всем заинтересованным людям, что здесь коллективная точка зрения армянского народа. И коллективная точка зрения противоречит той политике, которую сегодня проводит власть», - сказала инициатор ереванского сбора подписей, депутат Национального собрания Тагуи Товмасян.



В Армении и Карабахе уже собрано более 150 тысяч подписей. Этого мало, считает Товмасян, сбор подписей продолжится.