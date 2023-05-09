Госдеп: В Арлингтонских дискуссиях был достигнут значительный прогресс в решении сложных проблем

Об этом вчера на брифинге сообщил заместитель пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США Ведант Патель.

«Обе страны, как вы знаете, в принципе согласились на определенные условия и лучше понимают точки зрения друг друга. Мы считаем, что при наличии дополнительной доброй воли, гибкости и компромиссов соглашение близко», - сказал он.

По словам Пателя, США оказывают всю необходимую поддержку Азербайджану и Армении. «Мы продолжаем оказывать полную поддержку со стороны США до тех пор, пока два государства продолжают диалог, продолжают стремиться к прочному и стабильному миру», — заверил представитель Госдепартамента.

По имеющимся данным, отметил Патель, стороны продолжают взаимодействие. «И мы приветствуем сообщения об этом», - подчеркнул он.

Заместитель пресс-секретаря Госдепа добавил, что, по мнению Вашингтона, прямой диалог является ключевым между Баку и Ереваном «для решения проблем и достижения прочного мира».