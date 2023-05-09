В офисе Мишеля подтвердили, что трехсторонняя встреча запланирована на 14 мая в Брюсселе

«Президент Мишель продолжает находиться в тесном контакте с лидерами Армении и Азербайджана для содействия стабильности на Южном Кавказе и продвижения усилий Европейского союза по нормализации отношений между двумя странами», — говорится в сообщении.

Европейский совет сообщает, что уже есть договоренность о проведении пятисторонней встречи с участием канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона в Молдове 1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества.

Шарль Мишель также выразил намерение пригласить лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Германии провести вторую встречу уже в октябре в Испании в рамках очередной встречи Европейского политического сообщества.

«Мишель, Пашинян и Алиев также договорились продолжать трехсторонние встречи в Брюсселе так часто, как это необходимо для рассмотрения событий на местах и вопросов повестки дня брюссельских встреч», — сообщает Европейский совет.

О предстоящей трехсторонней встрече накануне сообщила газета Financial Times. В правительстве Армении пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Между тем, Государственный департамент США уже приветствовал запланированную на 14 мая в Брюсселе встречу лидеров Армении и Азербайджана.

«Это важная возможность развить прогресс после переговоров в Вашингтоне», — говорится в заявлении Госдепа.