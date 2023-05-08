Анкара не считает обоснованными объяснения о том, что памятник участникам операции «Немезис» в Ереване был установлен местными властями

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в эфире телеканала Lider Haber TV, что Турция сделала некоторые жесты для нормализации отношений с Арменией и содействия армяно-азербайджанскому урегулированию, но Армения в очередной раз показала свою неискренность в процессе, установив памятник участникам операции «Немезис».

«Мы сказали им [армянской стороне], что если вы не уберете этот памятник, то не то что нормализации не получите, но мы еще и примем ответные меры», — заявил глава МИД Турции.

Отметив, что установка этого памятника неприемлема для Турции, Чавушоглу не счел обоснованными объяснения армянской стороны о том, что он установлен муниципальными властями.

«Мы направили необходимые мессиджи как через нашего спецпредставителя, так и по другим каналам. Об отступлении от нашего решения не может быть и речи. Мы рассматриваем вопрос о принятии дополнительных мер, мы работаем над ними и также представим их президенту», - сказал глава МИД Турции.

Отметим, что в интервью Радио Азатутюн 5 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решение об установке памятника участникам операции «Немезис» неправильным. Он подчеркнул, однако, что решение принималось на уровне муниципальных властей Еревана.

«Не правительство принимало этого решение, и один из недостатков демократии - это когда правительство или глава правительства контролирует не все и не всех, в том числе и нашу команду. И если хотите знать мое мнение, то я считаю, что было принято неправильное решение, и реализация этого решения тоже была неправильной», - сказал Радио Азатутюн Пашинян.

По словам премьер-министра, это произошло на эмоциональном фоне и в ситуации, когда «многие в Армении считали многих предателями и многим угрожали расстрелами под стенами за измену».

25 апреля в Кольцевом парке столицы Армении открылся памятник-источник, посвященный участникам операции «Немезис». По задумке авторов этой инициативы, памятник должен увековечить память армян, отомстивших младотурецким лидерам, осуществившим Геноцид армян в 1915 году, и организаторам резни армян в Баку в 1918 году.

Официальные Анкара и Баку осудили установку памятника в Ереване. Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов армянских авиакомпаний, летающих в третьи страны.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил в пятницу, что Турция закрыла свое воздушное пространство и для премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который недавно летал в Прагу.