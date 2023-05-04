Галузин: Армяно-азербайджанское урегулирование не может идти без каких-то шероховатостей и проблем «на земле»

На фоне приближающихся к завершению в Вашингтоне армяно-азербайджанских переговоров официальная Москва вновь утверждает, что без участия России урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном на практике невозможно и что его основой являются трехсторонние заявления. В интервью газете «Известия» об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Прежде всего именно благодаря усилиям президента Владимира Путина в свое время удалось погасить горячий конфликт. В заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года как раз речь идет о прекращении огня и начале движения к армяно-азербайджанской нормализации и о развертывании миротворческого контингента», - сказал Галузин.

Он отметил, что «решение таких застарелых и чувствительных конфликтных ситуаций, как происходящее в Нагорном Карабахе и вокруг него, если реально смотреть на вещи, не может идти без каких-то шероховатостей и проблем «на земле»».

Говоря о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, замглавы МИД РФ отметил, что она состоит из четырех основных направлений: разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, диалог с целью заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, делимитация границы между двумя странами и налаживание связей по общественной и парламентской линии. По его словам, роль Москвы по всем этим направлениям является решающей.

«Все эти принципы были сформулированы и начали реализовываться только исключительно благодаря посреднической миссии России и ее президента. Это само по себе уже серьезное достижение на пути к армяно-азербайджанской нормализации. По всем четырем направлениям Россия все эти годы старалась предпринимать конкретные практические усилия, по каждому из них наработан серьезный потенциал и основы для дальнейшего продвижения», - заявил дипломат.

На должность заместителя министра иностранных дел России, координирующего постсоветское пространство, Михаил Галузин был назначен в конце прошлого года. Буквально несколько дней назад, в последние дни апреля, Галузин находился с рабочим визитом в Ереване.