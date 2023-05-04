Международное сообщество должно дать четкую и адресную оценку возникшему в Карабахе гуманитарному кризису - Пашинян

Петр Фиала заявил, что у них есть желание углублять отношения с Арменией, они видят такие возможности в особенности в сферах экономики, науки, исследований и образования.

Премьер-министр Чехии особо выделил сферу атомной энергетики, отметив, что чешские ученые участвуют в работах по повышению безопасности Мецаморской атомной электростанции, а также в текущем ремонте. Фиала назвал это сотрудничество плодотворным.

«Мы можем предложить Армении эффективные высококлассные технологии, например, в сфере умных городов», - сказал премьер-министр Чехии, отметив, что сотрудничество в сфере авиации также продолжает углубляться.

«Есть программа, возможно, что в городе Степанаван будут производиться небольшие самолеты», - сказал Фиала.

Прага обеспокоена гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе

Прага обеспокоена гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, причиной которой является блокада Лачинского коридора, заявил также глава правительства Чехии.

«Мы согласны с позицией Евросоюза в этом вопросе. Мы считаем, что должны быть предприняты все возможные шаги для установления мира и стабильности в Нагорном Карабахе и во всем Кавказском регионе, - сказал премьер-министр Чехии и продолжил: - Что касается территориальной целостности, дискуссий между Арменией и Азербайджаном, то мы придаем важность заключению мирного договора, который будет приемлем для всех сторон. И в нашей беседе с премьер-министром я понял, что Армения заинтересована в укреплении мира и стабильности в регионе».

Правительство Чехии, по словам Фиалы, может и будет поддерживать мирные инициативы и усилия, которые приведут к стабилизации в регионе.

«Общая цель Чешской Республики и государств-членов Европейского союза заключается в достижении стабильности в регионе и прочного, долгосрочного мира, что также означает гарантирование прав Армении и прав армян. Это важное обстоятельство», - сказал премьер-министр Чехии.

«Ситуация в регионе остается напряженной»

Пашинян, в свою очередь, высоко оценил сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Ситуация в регионе остается напряженной, заявил Пашинян, вновь в качестве причины указав на продолжение Азербайджаном политики силы и угрозы ее применения.

«Решение Азербайджана об установке КПП в Лачинском коридоре и предшествовавшее ему блокирование коридора являются грубым нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и вынесенного в феврале [2023 года] промежуточного решения Международного суда ООН», - сказал премьер-министр Армении.

По словам Пашиняна, международное сообщество должно дать четкую и адресную оценку возникшему в Карабахе гуманитарному кризису, тем более что, как сказал премьер-министр, вышеуказанные действия Азербайджана являются подготовкой к проведению этнической чистки в отношении армян в Карабахе.

«В этом контексте считаем необходимым направить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор международную группу по установлению фактов. В то же время, несмотря на все трудности, правительство Армении приняло мирную повестку», - сказал Пашинян.

Армения полностью вовлечена в переговорный процесс с Азербайджаном и останется вовлеченной и в дальнейшем, будучи настроенной на фиксирование результатов, а не ведение переговоров ради переговоров, сказал премьер-министр Армении, выразив надежду на то, что Азербайджан откажется от политики силы и угроза применения силы.

«Мы ожидаем, что международное сообщество также выступит с аналогичным мессиджем в адрес Азербайджана», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Пашинян находится в Праге с двухдневным государственным визитом. Помимо встречи с чешским коллегой, запланированы и другие встречи на высоком уровне - с президентом Чехии Петром Павлом и руководством законодательного органа.

По сведениям Радио Азатутюн, в завершение визита Пашинян также встретится с представителями армянской общины Чехии.

В этом году Армения и Чехия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений

В этом году Армения и Чехия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Две страны сотрудничают во многих областях, в том числе в экономической сфере, хотя объемы двусторонней торговли не впечатляет: в последние несколько лет она составляет примерно несколько десятков миллионов долларов.

По итогам рабочего визита в Прагу в июле прошлого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что он и его чешский коллега договорились приложить максимум усилий для реализации потенциала в сферах экономики, торговли и инвестиций, а также стимулирования межкультурных обменов и контактов между людьми.

Из Армении в Чехию экспортируются в основном молибденовый концентрат, изделия из дерева, ковры ручной работы, алмазное сырье, детали мебели.

Из Чехии в Армению ввозятся, естественно, пиво, а также кондитерские изделия, лекарства и медицинское оборудование.

Кстати, новоназначенный посол Чехии в Армении Петр Перунчик в одном из своих последних интервью, говоря о двусторонних экономических отношениях, отметил, что его страна может предложить больше, и это не только пиво, Прага или туристические места.

Прага всегда заявляла, что поддерживает мирное урегулирование конфликта в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Чехия – одна из европейских стран, признавших Геноцид армян. Что касается вопроса Нагорного Карабаха, то официальная Прага всегда заявляла, что поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Чехия является одним из сторонников программы Евросоюза «Восточное партнерство» и всегда поддерживала усилия Армении по сближению с ЕС.

Это первый официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна в эту страну-члена ЕС. В последний раз лидер Армении в лице бывшего президента Сержа Саргсяна посетил эту страну с государственным визитом в 2014 году.