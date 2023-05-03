Армянские священнослужители продолжают свое духовное служение в Дадиванке – Первопрестольный Эчмиадзин

«Армянские священнослужители продолжают свое духовное служение в Дадиванке», - сообщили Радио Азатутюн в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, комментируя новые угрозы, звучащие из Баку.

После войны 2020 года армянский средневековый монастырский комплекс в Карвачаре [Кельбаджаре] перешел под контроль Азербайджана, но находится в зоне ответственности российских миротворцев. Спустя несколько месяцев после запрета посещения паломников Баку настаивает на том, что и армянское духовенство, проживающее в Дадиванке, также должно покинуть монастырь.

«Армянские священнослужители продолжают свое служение благодаря достойной благодарности миссии российских миротворцев, обеспечивающих безопасность монастыря», - отметили в Первопрестольном Эчмиадзине.

В очередной раз заявив, что «монастырский комплекс является албанским», вчера председатель Госкомитета по вопросам религиозных организаций Азербайджана сказал, что армянские священнослужители должны его покинуть.

«Это неоспоримый исторический факт, что монастырь изначально был армянским и не имел никакого отношения к церкви Кавказской Албании, тем более к сегодняшней новоявленной албано-удинской религиозной общине», - возразили в Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

После войны президент России заявил, что монастырь находится под его личной охраной, а президент Азербайджана регулярно заверяет, что дискриминации по национальному и религиозному признаку в Азербайджане никогда не было и не будет. В Карабахе помнят эти обещания, но ход событий доказывает обратное, это гибридная война, заявил Радио Азатутюн заместитель министра культуры Нагорного Карабаха Лерник Ованнисян.

«Против нас ведется тотальная гибридная война, в нее входит и культурная война, и все эти вопросы, связанные с Дадиванком – это ее составная часть, культурно-этническая политика. Государственная политика Азербайджана направлена против нашей общей идентичности», - сказал Ованнисян.

Ранее циркулировала информация о том, что Азербайджан обратился к российской стороне с целью замены армянских священнослужителей Дадиванка на российских священнослужителей. Карабахский чиновник сообщил, что этот вопрос повис в воздухе. Обратилась ли армянская сторона к российской стороне, чтобы обуздать азербайджанские амбиции в зоне российского контроля? По словам Ованнисяна, во всяком случае, русские не предпринимают никаких шагов, чтобы заставить армянское духовенство покинуть Дадиванк.

«Российские миротворцы обеспечивают безопасность нашего армянского духовенства», - отметил замминистра.

Параллельно с этим новым требованием Баку жители Карабаха продолжает проводить акции с требованием убрать азербайджанский контрольно-пропускной пункт на дороге из Армении в Нагорный Карабах, установленный Азербайджаном 23 апреля.

Российские миротворцы, ведущие переговоры с Баку и Степанакертом, лишь дают обещания, что в конце недели сообщат о результатах.

Движение «Нет этническим чисткам в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.]» заявило, что сегодня в три часа дня вновь выйдет на акцию.