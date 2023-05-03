Согласно опросу IRI, 52% жителей Армении считают, что Армения движется в неправильном направлении

В целом Армения движется в правильном или неправильном направлении? По мнению 52% жителей Армении, страна движется в неправильном направлении, по мнению 36% - в правильном направлении, 12% затруднились ответить.

Самые большие достижения правительства за последние полгода – это развитие дипломатических отношений и улучшение дорог, а самая большая неудача – закрытие Лачинского коридора и провал карабахского вопроса.

Такие результаты опроса были получены в результате исследования, инициированного Международным республиканским институтом - IRI. Данные были собраны в Армении в период с января по март.

Развитием демократии в Армении удовлетворены 17% респондентов, 42% считают, что изменения идут медленно, а 35% считают, что никаких изменений не происходит.

В будущее верят 18% респондентов, 26% только надеются, что будущее будет несколько лучше, 35% боятся будущего, 20% отмечают, что полностью потеряли веру в будущее. Причем мужчины более оптимистично смотрят в будущее, чем женщины, по данным групп занятости, наиболее оптимистично настроены пенсионеры.

Каковы основные проблемы в Армении? По мнению 44% респондентов, основные проблемы в Армении – это национальная безопасность и границы. Среди проблем на втором месте стоит безработица, затем бедность, а по мнению 8%, главная проблема - необходимость реформ в военной сфере.

Среди политиков наибольшим доверием пользуется премьер-министр Никол Пашинян - 13%, на втором месте министр иностранных дел Арарат Мирзоян – 3%, на третьем месте президент Армении Роберт Кочарян - 2%, председателю партии «Республика» Араму Саргсяну доверяет 1% опрошенных, а большинство респондентов – 64%, заявили, что никому не доверяют.

За какую партию или блок вы бы отдали свой голос, если бы парламентские выборы состоялись в следующее воскресенье? 21% респондентов указал, что проголосовал бы за «Гражданский договор», 4% - за блок «Айастан», 3% - за «Процветающую Армению», а на 4-м месте с 2% - партия «Общественный голос», соучредителем которой является бывший сотрудник полиции Вардан Гукасян по прозвищу «Дог», известный своими эфирами на YouTube, содержащими ненормативную лексику. При этом на последних выборах 2021 года партия «Гражданский договор» получила 53% голосов, блок «Айастан» - 21%.

Какие ожидания участники опроса возлагают на правительство? 12% опрошенных считают, что правительство должно улучшить условия в армии, держать в центре внимания вопросы национальной безопасности и защиты границ. Для 9% первостепенным является установление мира. Еще 9% опрошенных ожидают от власти открытия Лачинского коридора, в то же время большинство респондентов посчитали закрытие Лачинского коридора самой большой неудачей правительства.

Коррупция: 41% респондентов по-прежнему считает коррупцию очень большой проблемой в стране. Причем, по мнению жителей Армении, коррупция больше всего присутствует в системе здравоохранения, затем в судах и таможенных службах.

О внешней политике: 63% респондентов оценивают как очень хорошие отношения с Францией, на втором месте Иран, затем США и ЕС, и только 10% респондентов оценивают отношения с Россией как очень хорошие. По мнению 49% опрошенных, отношения со стратегическим союзником Армении - Россией, очень плохие или в определенной мере плохие. С другой стороны, 50% опрошенных считают, что Россия является важным политическим партнером для Армении, однако Франция, Иран и США сочтены более важными, чем Россия.

Какие страны представляют политическую угрозу для Армении? На первом месте Азербайджан, затем Турция, а на третьем месте, по мнению 24% опрошенных, Россия.

Какие проблемы должен решить новый мэр Еревана? По мнению большинства респондентов, первостепенной проблемой является вопрос транспорта, затем вывоз мусора и озеленение.