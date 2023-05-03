Вашингтон попросил Баку и Ереван рассмотреть вопрос наилучшей защиты прав и безопасности населения Нагорного Карабаха

Об этом Радио Азатутюн сообщили в Государственном департаменте США, отвечая на вопрос о том, обсуждаются ли вопросы, связанные с Нагорным Карабахом, на проходящих в эти дни в Вашингтоне армяно-азербайджанских переговорах.

Пресс-секретарь Госдепа подчеркнул, что вопрос прав и безопасности населения Нагорного Карабаха является ключевым в конфликте между Арменией и Азербайджаном.

«Единственный способ найти прочное решение конфликта, продолжающегося слишком долго и унесшего слишком много жизней — это чтобы эти люди в конце концов почувствовали себя в безопасности в своих домах и чтобы их права были защищены», — заявили во внешнеполитическом ведомстве США, добавив, что Соединенные Штаты поддерживают «долгосрочное и устойчивое соглашение, которое может заложить основу для мира».

При этом в Госдепартаменте подчеркивают, что объем и характер соглашения по урегулированию отношений должны определяться самими сторонами.

«Вашингтон имеет честь принимать у себя министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которые работают на благо мира. Соединенные Штаты остаются приверженными содействию мирному будущему на Южном Кавказе. Прямой диалог между сторонами является залогом достижения прочного мира и решения проблем. Объем и характер соглашения по урегулированию отношений определяются сторонами. Наша цель состоит в том, чтобы предоставить место, где могут проходить двусторонние обсуждения, и где стороны могут вместе проделать действительно трудную работу, чтобы добиться прогресса на пути к долгосрочному миру. Что может войти в соглашение, а что нет – это дело сторон», - отметили в Госдепе США.