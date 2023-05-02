Приход библейского Хама ощущался годы назад - Андрей Звягинцев

Автор фильмов со сложными человеческими отношениями и политическим подтекстом – лауреат Каннского, Венецианского фестивалей, двукратный номинант на премию «Оскар».

Кинокритики видят в его произведениях нотки пророчества. Еще 10 лет назад он как будто почувствовал сегодняшнюю Россию.

В короткой беседе с Радио Азатутюн Звягинцев сказал, что не занимается пророчеством, но, как он выразился, приход библейского Хама ощущался еще годы назад.

«Чем являлись мои фильмы, мне труднее всего судить об этом. Потому что мы как соавторы, я имею в виду Олега Онегина – автора сценариев, Мишу Кричмана, Андрея Панкратова, наш круг, что называется, держали в уме и занимались ощущением сегодняшнего дня. Мы, скажем так, не заглядывали особенно в будущее, я бы никогда не стал говорить или поддерживать риторику, вроде той, что, дескать, пророчество какое-то. Я много слышу сейчас об этом. Вот и все. Мы просто в 2010 году почувствовали вот это время, каким пульсом оно бьет, и появилась «Елена», в общем, такой приход Хама, можно так даже сказать. И уж насколько это было как бы заблаговременно, диагнозом ли сегодняшнего дня или пророчеством, это судить кинокритиком», - отметил он.

Четыре года назад картина Звягинцева «Елена» была признана американским журналом Rolling Stones одним из 50 лучших фильмов 21-го века, единственным из России. До «Елены» мировой кинематограф уже был наслышан о российском режиссере-бунтаре. Снятый 20 лет назад фильм «Возвращение» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля - «Золотого льва». Следующей стала вышедшая на экраны в 2014 году социальная драма «Левиафан», которая получила американский «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке и была номинирована на «Оскар». Фильм о вопиющей несправедливости, преступном сотрудничестве государства и церкви, вызвавший скандал в России, теперь стал толстой книгой, которая также была представлена в Ереване.

А вот «Нелюбовь» подняла самые невыносимые пласты жизни. Эта работа, удостоившаяся Приза жюри Каннского фестиваля, премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), французской национальной кинопремии César, через ребенка показывает, как можно просто не любить... Фильм заканчивается войной на Донбассе. В 2022 году Звягинцев публично раскритиковал нападение России на Украину.

Он попросил в Ереване не задавать ему вопросы на политические темы, но мы, все же намекнули, не является ли все происходящее сегодня той самой нелюбовью, на что кинорежиссер ответил: «Ну, это какой-то переделал невероятный, катастрофа - я это так называю, это чудовищная ошибка и катастрофа, которая грядет, вот я так думаю. Потому что для России, для граждан России это еще аукнется, это будет много-много лет длящаяся такая как бы рана и приход в чувство, что называется, это на многие годы. В этическом плане в каком-то культурном плане это, к сожалению, очень дурно уже отражается, и я думаю, что оставит свой след. Нелюбовь это или как-то еще, как не назови, это наша реальность, нам с этим нужно жить».

Звягинцев уже два года живет за пределами России. В 2021 году он чудом выжил после вакцинации «Спутником» от ковида. После лечения в Германии сейчас он переехал во Францию. «Врачи мало давали шансов, потом они уже мне сказали об этом, после того, как все это произошло. Мало шансов на успех. Но вот чудесным образом так случилось, что я получил второй шанс, можно сказать. Осознать это еще очень трудно - что он значит для меня, насколько могло бы и должно ли что-то поменяться в творческом подходе или в идеях», - рассказал он.

Звягинцева пригласили в Ереван российские релоканты, которые сегодня в столице Армении организуют активные культурные мероприятия. Продюсер Сергей Целиков отметил, что фильмы, спектакли и темы выбираются неслучайно. «Это исключительно внутренний фильтр, то есть, есть какие-то фильмы, которые мне очень нравятся и хотелось бы показать. Но ты думаешь: ну зачем сейчас показывать это, сейчас надо говорить с людьми о важном, как минимум о том, что волнует меня. То есть, это исключительно прерогатива моего выбора», - сказал он.

На вопрос, может ли эмиграция стать для него важной темой, Звягинцев ответил: «Для того, чтобы об этом говорить, нужно прожить, нужно иметь достаточный опыт горестей и утрат, не знаю, потерь и обретения себя в этом пространстве, пространстве чужого».