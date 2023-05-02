Армения в ООН проголосовала за резолюцию о Совете Европы, но воздержалась по абзацу об агрессии России против Украины

Армения 26 апреля в ООН проголосовала за резолюцию о сотрудничестве между Советом Европы и ООН, в которой эти структуры договорились укреплять сотрудничество в целях продвижения верховенства права и демократии, свободы слова и мысли, борьбы с терроризмом и трафикингом и др. За документ проголосовали представители 122 государств, 18 - воздержались, 5 – высказались против, в том числе Россия, Северная Корея и Беларусь.

Было бы странно, если бы Армения не присоединилась к принятию этой резолюции - Саркис Ханданян

«Армения является членом Совета Европы, и ряд институтов, которые действуют в рамках Совета Европы, имеют очень важное значение для Армении с точки зрения защиты прав человека, развития демократии, и эта резолюция также преследует такие цели и имеет такие акценты. Поэтому было бы странно, если бы Армения не присоединилась к принятию этой резолюции», - считает председатель комиссии НС по внешним отношениям Саркис Ханданян.

После голосования в армянской и российской прессе, а также в социальных сетях распространилась новость о том, что Армения присоединилась к резолюции, осуждающей агрессию России против Украины и Грузии, а сама резолюция призывает к возмещению ущерба, нанесенного Украине.

В этом документе, принятом на прошлой неделе в рамках сотрудничества ООН и Совета Европы, действительно есть призыв «предоставить компенсацию жертвам украинской войны и привлечь к ответственности тех, кто нарушил международное право».

Радио Азатутюн поинтересовалось у председателя комиссии НС по внешним отношениям, значит ли это, что Армения изменила свою позицию и больше не воздерживается при голосовании по резолюциям, называющим Россию агрессором. В ответ он посоветовал уточнить детали в МИД.

«По сути, Армения присоединилась ко всей резолюции, и резолюцию следует рассматривать в целом, а не концентрироваться на одном абзаце, в котором содержатся разные акценты», - добавил депутат.

В МИД сообщили: «Армения не поддержала проблемный абзац резолюции, но проголосовала за саму резолюцию».

Об этом также можно узнать из пресс-релиза, размещенного на сайте ООН, где говорится, что по многим вопросам были достигнуты компромиссы, но по 9-му абзацу консенсус достигнут не был. Это как раз тот абзац, в котором говорится о российской агрессии. Было принято решение провести отдельное голосование по этому абзацу, в котором Армения уже воздержалась.

Таким образом, в голосовании Армении 26 апреля, по сути, изменения позиции не произошло, и Ереван вновь уклонился от голосования за абзац, называющий Москву агрессором.

На фоне опубликованных в российской прессе статей с пояснением по этой теме выступил даже заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, отметив, что «речь идет об обычной резолюции о сотрудничестве между ООН и Советом Европы, и многие партнеры России в отдельном голосовании не поддержали проблемный абзац».

При отдельном голосовании по 9-му абзацу за него высказалась 81 страна, против - 10, воздержались - 48, включая Армению.

На протяжении всей российско-украинской войны Армения сохраняет нейтралитет.