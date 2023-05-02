По данным 3-й переписи, по состоянию на октябрь 2022 года численность постоянного населения Армении составила 2 млн 928 тыс. 914 человек

По состоянию на октябрь 2022 года численность постоянного населения Армении составила 2 млн 928 тыс. 914 человек. В это число входят и те люди, которые обычно проживают здесь, но отсутствовали в стране до года.

Статистический комитет опубликовал предварительные данные прошлогодней переписи, помимо численности постоянного населения, в нем также представлен индекс наличного населения. На момент переписи численность находившегося в Армении населения составила 2 млн 638 тыс. 917 человек.

Последний раз перепись проводилась в 2011 году. За эти годы численность постоянного населения уменьшилась примерно на 90 тыс. человек, а численность населения, находившегося в Армении на момент опросов, - почти на 233 тыс. человек.

Проведенная в октябре прошлого года перепись населения является третьей в истории независимой Армении. Специалисты пока не занимаются глубоким анализом переписи, ждут окончательных данных, но существующую картину уже называют катастрофической.

Кандидат исторических наук, этногеограф Арташес Бояджян является одним из непосредственных участников двух предыдущих переписей, он был контролером-счетчиком. По его словам, если до 2018 года население Армении сокращалось за счет эмиграции, то затем проблемой стала рождаемость.

«После 2018 года в ряде областей Республики Армения, в частности в Лорийской области, был зафиксирован первый показатель, где естественный прирост населения отрицательный, то есть число рождений уступает числу смертей. Такой же показатель был зафиксирован в Ширакской области в 2020 году и в ряде областей республики», - сказал Радио Азатутюн Бояджян.

И прежние, и нынешние власти ставили перед собой цели касательно численности населения Армении. Четыре года назад премьер-министр Никол Пашинян, представляя стратегию до 2050 года, говорил о цели увеличения населения как минимум до 5 млн человек.

Арташес Бояджян отметил, что, несмотря на эту высокую цель, государство не проводит направленную на это серьезную демографическую политику.

«В представленный период предпринимаются определенные шаги по стимулированию роста населения, но это не дает качественного и количественного эффекта», - сказал историк.