Турецкие авиационные власти не дали никаких объяснений о том, почему закрыли свое воздушное пространство для Flyone Armenia

«Некоторые из наших рейсов в Европу, которые проходили транзитом через воздушное пространство Турции, в настоящее время не могут выполняться с использованием воздушного пространства Турции. У нас нет информации о причинах. В любом случае, мы уверены, что с нашей стороны, со стороны авиакомпании, были заблаговременно получены все разрешения на выполнение рейсов в летний полетный период 2023 года, и мы не видим никаких причин, связанных с какой-либо авиационной деятельностью, для приостановки», - сказал председатель совета авиакомпании Арам Ананян.

Он также сообщил, что полеты будут осуществляться в сотрудничестве с европейскими партнерами, и пассажиры, купившие билеты, не встанут перед неприятным фактом, однако, фактически, на данный момент компания с армянской регистрацией не может использовать воздушное пространство Турции.

Для того, чтобы направиться в Европу, обойти его тоже невозможно из-за российско-украинской войны, потому что большая часть территории Украины объявлена бесполетной зоной. «У Flyone Armenia есть инструментарий, и мы будем использовать его, чтобы сохранить наши авиационные позиции, чтобы наши пассажиры могли добраться до места назначения», - сказал представитель компании.

С прошлого года эта авиакомпания также выполняет рейсы Ереван-Стамбул-Ереван, а турецкая авиакомпания «Пегасус» выполняет рейсы по направлению Стамбул-Ереван-Стамбул. Этим рейсам ничего не угрожает, во всяком случае, компания Flyone Armenia не была проинформирована о каких-либо препятствиях с турецкой стороны.

Касается ли турецкий запрет только Flyone Armenia, или вообще ни одна компания с армянской регистрацией не может летать через воздушное пространство Турции? В управлении гражданской авиации пообещали ответить на этот вопрос завтра, когда они вернутся к работе.