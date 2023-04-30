Армянский гимнаст Артур Давтян стал победителем розыгрыша Кубка мира-2023.

В финале последнего тура Кубка мира в столице Египта Каире Артур Давтян набрал 15 166 очков и занял первое место в опорном прыжке.

Поскольку Давтян был золотым призером двух предыдущих этапов кубка, то стал победителем Кубка мира 2023 года.