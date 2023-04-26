Ленцов уже в Карабахе, открытие дороги - вопрос его авторитета - Самвел Бабаян

Новый командующий миротворческим контингентом РФ Александр Ленцов уже находится в Нагорном Карабахе, с сегодняшнего дня он должен начать переговоры с азербайджанской стороной о демонтаже контрольно-пропускного пункта, установленного Азербайджаном на днях в Лачинском коридоре, сообщил в беседе с Радио Азатутюн глава карабахской партии «Единая Родина», бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян, подчеркнув, что демонтаж азербайджанского КПП будет вопросом авторитета нового командующего российскими миротворческими силами.

«С сегодняшнего дня они должны начать переговоры и начать действия, на мой взгляд, через пару дней уже должно конкретно стать понятно, что они сделали. Теперь посмотрим, насколько они смогут не допустить продолжения этого цирка», - отметил Бабаян.

Официальные источники пока не подтверждают, что командующий российскими миротворческими силами в Карабахе Андрей Волков отправлен в отставку и вместо него на эту должность назначен советник министра обороны РФ, 66-летний генерал-полковник Александр Ленцов.

Однако министр иностранных дел Карабаха вчера в интервью Общественному телевидению не стал отрицать этот факт. Сергей Казарян также подчеркнул, что официальный Степанакерт, прежде всего, хочет выяснить, каковы «красные линии» российской стороны в отношениях с Баку.

«Азербайджанская сторона с российскими миротворцами двигает так называемые красные линии. При этом представители различных кругов с российской стороны заявляют, что их внимание сосредоточено на другом направлении [на Украине], и этим очень хорошо пользуется азербайджанская сторона. Сейчас мы хотим понять, есть ли у российской стороны какая-то пограничная линия или, скажем так, чаша терпения в этом смысле», - сказал Казарян.

По сведениям Самвела Бабаяна, после последних событий в Карабах вместе с новым командующим российскими миротворческими силами прибыла официальная делегация Минобороны России с целью обсуждения ситуации.

«Если они [русские] не смогут открыть эту дорогу, то должны будут собрать вещи и покинуть Арцах»

Удастся ли, в конце концов, открыть Лачинский коридор? Находящийся в Нагорном Карабахе Самвел Бабаян уверен, что это зависит от того, насколько русские прибегнут к жестким мерам.

«Просто уберут этот КПП с дороги и сами сядут, выставят свою оборону, чтобы Азербайджан осознал, что они уже применят силу, потому что, если не применят силу, Азербайджан ничего на словах не воспримет», - сказал Бабаян.

На вопрос Радио Азатутюн, считает ли он, что российские миротворцы пойдут на столь жесткие меры в ходе переговоров, глава партии «Единая Родина» ответил: «У них нет альтернативы, если они [русские] не смогут открыть эту дорогу, то должны будут собрать вещи и покинуть Арцах, у них нет альтернативы».

Бабаян убежден, что русские должны сначала суметь убрать азербайджанский КПП, а затем с согласия двух сторон установить сканирующее устройство, чтобы на месте только под контролем русских проверялись грузовые машины, а армянская и азербайджанская стороны могли следить за грузоперевозками онлайн.

По словам бывшего министра обороны Карабаха, такой вариант решения проблемы не представляет никакой опасности.

«Задача в том, чтобы вранье о том, что [армяне] провозят оружие, и поэтому они поставили пост, было развеяно и этот вопрос больше не стоял на повестке дня. Я не знаю, согласны или нет власти Арцаха, сканер не нанесет большого ущерба, если российская сторона будет следить и нести ответственность», - подчеркнул Бабаян.