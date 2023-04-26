Живущие в Карабахе граждане РА сигнализируют о том, что срок действия их документов истекает и у них нет возможности их продлить

Граждане Армении, проживающие в Нагорном Карабахе, по истечении срока действия паспорта не получают новый паспорт и не имеют возможности продлить срок старого, сигнализирует руководитель аналитического центра «Вернатун» Аршак Абраамян. «Люди конкретно сталкиваются с проблемами», - сказал он.

Из находящегося в блокаде Карабаха люди не могут добраться до места прописки в Армении. Из-за просроченных паспортов многие лишаются единственного финансового источника.

«Есть также граждане пенсионного возраста, которые получают свои пенсии посредством переводов из Армении в Арцах [Нагорный Карабах – ред.], учитывая также ограничение возможности банковских карт, основная проблема состоит в том, что люди лишены возможности совершать дополнительные операции посредством паспорта», - сообщил Радио Азатутюн руководитель аналитического центра «Вернатун».

Семья Аршака Абраамяна обосновалась в Карабахе девять лет назад, они прописаны в Раздане, уже истек срок действия банковской карты его матери-пенсионерки, срок действия паспорта скоро истекает, нет возможности обновить документы.

Абраамян говорит, что он получил много таких сигналов от других граждан.

«Пусть хоть на короткий срок, но будет выдан заменяющий паспорт документ, чтобы люди могли получать свои пособия, пенсии из Республики Армения, потому что очень часто их единственным источником дохода в условиях блокады являются пособия, пенсии, приходящие из Республики Армения, или деньги, посылаемые родственниками, на которые они выживают в блокадных условиях. Естественно, я ожидаю, что, путь и краткосрочные, но определенные решения будут найдены», - сказал руководитель аналитического центра «Вернатун».

Аппарат омбудсмена Нагорного Карабаха вчера обсудил эту проблему с соответствующими органами с целью поиска возможных решений, сообщили в офисе омбудсмена, призвав граждан, столкнувшихся с этой проблемой, обращаться к ним.

Точных данных о том, сколько сейчас в Карабахе людей с просроченными документами, нет.

«Люди приехали, проводят свою деятельность в Арцахе, своей деятельностью стараются сохранить Арцах армянским, и не должно так случиться, что из-за отсутствия этой финансовой составляющей люди лишатся своих минимальных доходов и вынуждены будут уехать из Арцаха, чего и хочет Азербайджан», - сказал Аршак Абраамян.