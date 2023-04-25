«Невозможно, чтобы азербайджанцы проверяли наши паспорта» - житель Ехцаоха

«Если так продолжится, через два-три дня возникнет проблема с продовольствием. Потому что большинство сел ввозят хлеб из Гориса. Трудный момент с больными, машиной скорой помощи. Если вдруг кто-то серьезно заболеет, встанет вопрос транспортировки, это будет уже большой проблемой, потому что и дорога в Горис, и дорога в Степанакерт закрыта», - в телефонной беседе с Радио Азатутюн сказал глава администрации Шушинского района Гриша Ованнисян.

В воскресенье азербайджанские вооруженные силы перекрыли мост Хакари и приступили к строительству КПП. Через этот мост жители этих четырех сел ехали в Армению, в Горис, более четырех месяцев они были лишены связи со Степанакертом, поскольку возле Карин Така называющие себя активистами азербайджанцы заблокировали дорогу. 110 семей остались между двумя азербайджанскими КПП.

По словам главы Шушинской районной администрации, у азербайджанцев одна цель: «Контролировать наш проезд, въезд и выезд в Республику Армения. Они уже свободны в своих действиях, все возможно. Может случиться так, что в их списки будут включены такие люди, которые для них нежелательны, они могут прибегнуть к любым средствам. Потому что от азербайджанцев можно ждать чего угодно».

Карен Айдинян из Ехцаоха также считает невозможным их проезд через азербайджанский КПП. Он предполагает, что каждый раз будет происходить неприятный разговор с непредсказуемыми последствиями. «Невозможно, чтобы азербайджанцы проверяли наши паспорта», - сказал он.

13 человек из этих сел, в воскресенье отправившиеся за покупками в Горис, после закрытия моста не могут вернуться домой. Среди них - трое детей без матери, врач села Мец Шен и глава села Лисагор.

Правительство Нагорного Карабаха ведет переговоры с российскими миротворцами овозвращении жителей домой. Проинформирован также Международный комитет Красного Креста.

«Мы находимся в диалоге со сторонами», - сказала представитель офиса Красного Креста в Армении Зара Аматуни.