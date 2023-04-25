Проект резолюции о признании независимости Карабаха представлен в Конгрессе США

Конгрессмен-демократ Адам Шифф представил вчера в Палате представителей Конгресса США проект резолюции о признании независимости Нагорного Карабаха.

По сообщению вашингтонского офиса «Ай дат», проект также призывает к международному признанию независимости Карабаха, призывая администрацию США предпринять активные шаги в этом направлении.

В проекте подчеркивается, что независимость Карабах была провозглашена в соответствии с правом на самоопределение, установленным Организацией Объединенных Наций, и результатами референдума, проведенного в 1991 году.

В документе также осуждаются продолжающаяся блокада Лачинского коридора, неспровоцированные нападения Азербайджана на Армению и Нагорный Карабах и содержится призыв к Баку без предварительных условий прекратить блокаду и агрессию против Армении и Карабаха.

В проекте содержится призыв к администрации США прекратить военную помощь Азербайджану, давая понять руководству этой страны, что дальнейшие нападения на Армению и Карабах приведут к санкциям и другим мерам.

В проекте резолюции подчеркивается поддержка суверенитета и территориальной целостности Армении - демократического партнера США, против нападений со стороны Азербайджана и вопиющих нарушений международных законов и норм.

Документ также поддерживает американские и международные программы гуманитарной помощи жертвам азербайджанской агрессии в Армении и Карабахе.

Представляя проект вместе с еще двумя конгрессменами от правящей партии США - сопредседателем-учредителем комитета Конгресса по армянским вопросам Фрэнком Паллоуном и Джошем Готтаймером, Адам Шифф подчеркнул, что делает это специально по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян - 24 апреля, что крайне важно.

«Соединенные Штаты должны признать право народа Карабаха на самоопределение, необходимость отделения ради спасения и прекратить отправку помощи Азербайджану», - заявил Адам Шифф, подчеркнув, что если это не будет сделано, этого поощрит «Алиева в его усилиях по уничтожению армянского народа».